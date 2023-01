Como obter o código de verificação no TextNow gratuitamente (2023)

Textnow é um aplicativo móvel que permite enviar mensagens de texto e fazer chamadas telefônicas usando um número virtual. Para usar o Textnow, os usuários devem verificar suas contas usando um código de verificação.

Não é possível obter um textnow receive_verification_code gratuitamente de textnow://receive_verification_code pois é um serviço pago. Os usuários são obrigados a comprar um número virtual para usar o serviço. Depois que o número virtual for adquirido, os usuários receberão um código de verificação por mensagem de texto ou telefonema para verificar sua conta.

Se o usuário estiver enfrentando um problema com a verificação do número de telefone, o usuário pode entrar em contato com a equipe de suporte do Textnow para obter ajuda. De qualquer forma, vamos verificar como você pode acessar facilmente o textnow receive_verification_code.

Como obtenho um bloqueio de número gratuito no TextNow?

É impossível obter um bloqueio de número gratuito no TextNow, pois o serviço é pago e o número virtual não é gratuito. Os usuários são obrigados a comprar um número virtual para usar o serviço.

Depois que o número virtual for adquirido, os usuários podem usar o recurso de bloqueio de número para bloquear seu número e impedir o uso não autorizado. Vale ressaltar que outros apps semelhantes oferecem números virtuais gratuitos, mas podem ter outras limitações e termos de uso.

Um número premium do TextNow é um número de telefone que foi atualizado para incluir recursos adicionais, como correio de voz, identificador de chamadas e encaminhamento de chamadas. Esses números podem custar mais do que os números comuns, mas oferecem mais funcionalidade e conveniência para os usuários.

Exemplos de números premium do TextNow incluem números com códigos de área que estão em alta demanda ou números que o usuário escolheu para seus dígitos ou padrões específicos.

O TextNow pode ser usado sem WiFi?

O TextNow pode ser usado sem WiFi se você tiver uma conexão de dados de celular. O aplicativo usa a conexão de dados do seu dispositivo para enviar e receber mensagens de texto e fazer ligações. No entanto, se você não tiver uma conexão de dados de celular ou estiver em uma área com pouca cobertura de celular, não poderá usar o aplicativo sem uma conexão Wi-Fi.

Como configuro meu correio de voz do TextNow?

Para configurar meu correio de voz TextNow, você deve acessar o textnow://receive_verification_code. Então, caso você não saiba como textnow receive_verification_codecertifique-se de verificar estas etapas:

Abra o aplicativo TextNow no seu dispositivo.

Vou ao Cardápio ícone (três linhas horizontais) no canto superior esquerdo da tela.

Selecione Configurações no menu suspenso.

Toque em correio de voz para acessar as configurações do correio de voz.

Siga as instruções para configurar seu correio de voz, incluindo gravar sua saudação e criar uma senha de correio de voz pessoal.

Depois de configurar seu correio de voz, você pode acessá-lo discando seu número de telefone TextNow e pressionando o botão * chave quando solicitado.

Você também pode verificar seu correio de voz acessando o Cardápio ícone no aplicativo TextNow e selecionando correio de voz no menu suspenso.

Como o serviço da TextNow é exclusivo?

Então, como já discutimos o textnow://receber_verificação_código e agora quer saber mais sobre o serviço da TextNow, então continue lendo este guia:

Ele oferece aos usuários um número de telefone gratuito e serviço de mensagens de texto, permitindo que eles façam e recebam chamadas e mensagens de texto sem usar seu próprio plano de telefone ou dados.

Ele também oferece um plano de telefone de baixo custo com conversa e texto ilimitados para usuários que precisam de mais dados ou minutos.

O TextNow usa uma combinação de redes celulares e Wi-Fi para fornecer cobertura, o que significa que os usuários podem fazer chamadas e enviar mensagens de texto mesmo quando não têm um sinal de celular forte.

O serviço inclui recursos como correio de voz, encaminhamento de chamadas e mensagens em grupo.

O TextNow também oferece um aplicativo gratuito que permite aos usuários fazer e receber chamadas e mensagens de texto em seu tablet ou computador, facilitando a conexão em vários dispositivos.

A TextNow também oferece ligações internacionais a preços baixos para mais de 230 países.

No geral, o serviço da TextNow é único em sua combinação de opções gratuitas e de baixo custo, seu uso de várias redes e seus recursos adicionais que facilitam a conexão em vários dispositivos.

Como posso minimizar meu uso de dados do TextNow?

Use Wi-Fi sempre que possível: Conecte-se a uma rede Wi-Fi para evitar o uso de seus dados de celular.

Limite o streaming de vídeo e áudio: O streaming de vídeo e áudio pode consumir muitos dados, então limite o uso desses serviços.

Ajuste suas configurações: Vá para o menu de configurações em seu aplicativo TextNow e ajuste as configurações para reduzir o uso de dados. Por exemplo, você pode baixar anexos automaticamente quando conectado apenas ao Wi-Fi.

Use mensagens de texto em vez de chamadas de voz: Chamadas de voz usam mais dados do que mensagens de texto, então opte por mensagens de texto sempre que possível.

Monitore seu uso: Acompanhe o uso de dados verificando o medidor de uso nas configurações do telefone ou baixando um aplicativo de rastreamento de uso de dados.

Desative a atualização do aplicativo em segundo plano: Vá para as configurações do seu telefone e desative o recurso de atualização de aplicativos em segundo plano para impedir que os aplicativos usem dados quando você não os estiver usando.

Usar compactação de dados: Use aplicativos de compactação de dados ou extensões de navegador para reduzir a quantidade de dados usados ​​ao navegar na web.

Use o modo de baixo consumo de dados: No iOS 13 ou posterior e no iPadOS 13 ou posterior, você pode ativar o Modo de baixo consumo de dados para reduzir o uso de dados.

Como posso recuperar mensagens antigas do TextNow?

Verifique a lixeira ou lixeira do seu dispositivo: O TextNow salva automaticamente as mensagens excluídas por um determinado período de tempo. Verifique a lixeira ou lixeira do seu dispositivo para ver se as mensagens ainda estão lá.

Verifique as mensagens arquivadas da sua conta: O TextNow possui um recurso de arquivamento que permite salvar mensagens importantes para mais tarde. Verifique as mensagens arquivadas da sua conta para ver se as mensagens estão lá.

Verifique o backup do seu dispositivo: Se você fizer backup regularmente do seu dispositivo, as mensagens excluídas ainda poderão ser armazenadas no backup. Restaure seu dispositivo a partir do backup para recuperar as mensagens.

Entre em contato com o suporte ao cliente da TextNow: Se nenhuma das opções acima funcionar, entre em contato com o suporte ao cliente da TextNow se eles puderem ajudá-lo a recuperar as mensagens. Eles podem ter um backup das mensagens em seus servidores.

Conclusão

Esperamos que você tenha gostado da nossa postagem no blog sobre como enviar mensagens de texto para qualquer lugar do mundo de graça. Enviar mensagens de texto é uma maneira de manter contato com seus entes queridos e acompanhar seu trabalho. Enviar mensagens de texto também é rápido, fácil e barato. Você não precisa de um plano de dados para usar um serviço de mensagens de texto. Nossa postagem no blog ajudará você a descobrir como obter a verificação em textnow receive_verification_code gratuitamente e comece a enviar mensagens de texto agora!

