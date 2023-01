Concurso FINEP avança mais uma fase; edital iminente

O concurso FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) avança mais uma fase rumo ao edital. Isso porque, foi divulgado no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira, 06 de Janeiro de 2023, a dispensa de licitação que informa a contratação do Cebraspe como banca.

As oportunidades são para quadro efetivo e formação de cadastro reserva e as vagas são para nível médio e formação superior.

Vagas concurso FINEP

Confira a seguir as vagas que serão disponibilizadas neste novo edital:

Analista – nível superior Remuneração inicial: R$ 8.788,13 (com base no último edital); Áreas de conhecimento: Análise Estratégica em Ciência, Tecnologia e Inovação, Crédito e Finanças, Gestão e Planejamento, Informática – Desenvolvimento de Sistemas, Informática – Suporte, Jurídica.



Assistente – nível médio Remuneração inicial: R$ 2.461,08 (com base no último edital); Requisito básico: diploma ou certificado de conclusão, de curso de nível médio, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.



Quando aconteceu o último edital FINEP?

O último concurso aconteceu em 2013 e na ocasião também houveram oportunidades para nível médio e superior. Vale lembrar que CESGRANRIO foi a empresa responsável e as vagas foram:

Analista Áreas de: Análise Estratégica em Ciência, Tecnologia e Inovação, Crédito e Finanças, Gestão e Planejamento, Informática – Desenvolvimento de Sistemas, Informática – Suporte, Jurídica.



Assistente Área de: Apoio Administrativo.



Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas (1ª etapa) e prova de Redação (2ª etapa), para todos os cargos/áreas de conhecimento, de caráter eliminatório e classificatório.

A fase objetiva contou com 35 questões totalizando 85 pontos. A prova contou com as seguintes disciplinas:

A prova objetiva de Conhecimentos Básicos foi composta de Língua Portuguesa (10 questões), de Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol – (5 questões), de Ética no Serviço Público (5 questões) e de Inovação (15 questões).