Concurso Guarda de São Gonçalo RJ: nomeações já tem prazo definido

O concurso Guarda de São Gonçalo RJ (Rio de Janeiro) anuncia que as nomeações devem acontecer em breve e já tem prazo definido.

Isso porque, a previsão é de que a nomeação aconteça ainda no primeiro semestre de 2023. Vale lembrar que o prazo é da Secretaria de Ordem Pública, que afirma que o início do curso de capacitação ocorrerá nos próximos meses.

Antes, a expectativa era de que o curso se iniciasse ainda em outubro de 2022. Contudo, como as nomeações não aconteceram, os aprovados aguardam.

Sobre o assunto, a prefeitura de São Gonçalo, Rio de Janeiro, disse: “Os 40 concursados selecionados para o preenchimento de vagas imediatas, previsto no edital do concurso da Guarda Municipal, darão início ao curso de capacitação logo após as nomeações. Os novos integrantes da corporação passarão pelo Centro de Formação e Instrução da Guarda, ainda neste primeiro semestre”.

Os aprovados serão os primeiros a receberem o manual do aluno. No documento constam detalhes sobre práticas temáticas, atividades extracurriculares e curriculares, além dos exercícios de vivacidade.

As atividades do curso vão acontecer nos seguintes horários: nos turnos da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 17h, podendo ser estendidas, se houver necessidade.

Vagas concurso Guarda de São Gonçalo RJ

Ao todo são 160 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de guarda municipal. Os aprovados terão um salário base de R$974 mais gratificações, podendo chegar assim a R$3.506,47 e os interessados deveriam comprovar nível médio completo.

Além das remunerações, os aprovados ainda contaram com os seguintes benefícios:

adicional de Risco de Vida, na proporção de 60% incidente sobre o vencimento base;

adicional de desempenho, que pode variar entre R$800 e R$1.200, conforme plano de cargos e carreiras do município.

Os benefícios como vale-refeição e auxílio-transporte.