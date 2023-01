Grupo Minuano finaliza semana com EMPREGOS em Lindolfo Collor

O Grupo Minuano tem um sistema de gestão da qualidade integrado ao mercado e ao negócio, o que ajuda a manter a sua capacidade de atualização por meio da melhoria contínua. Além do mais, eles agem segundo os padrões do sistema de qualidade que existem na indústria automotiva mundial.

O Grupo Minuano tem a ISO 9001, certificando que o curtume contém sistemas de gestão para garantir a otimização de procedimentos, é mais ágil ao desenvolver produtos e produz de forma flexível para satisfazer os consumidores e obter o sucesso contínuo.

A empresa fornece vários benefícios aos seus funcionários como convenio com instituições de ensino, transporte fretado de vários cidades e regiões, convenio com lojas, refeitório na empresa, desconto nos produtos, plano de saúde e ambulatório. Há oportunidades para Jovem Aprendiz, o único requisito é ter Ensino Fundamental completo. Então, venha fazer parte desta companhia que vem crescendo cada vez mais. Confira, a seguir, todas as função que estão em aberto e saiba como fazer o seu cadastro no processo seletivo em seguida:

Aux. de Produção Estofamento;







Analista de Métodos e Processos;







Marceneiro;







Aprendiz de Estofador;







Expedidor;







Auxiliar de Estofamento;







Líder de Almoxarifado;







Auxiliar de Medidora;







Auxiliar de Produção – Acabamento.

Como se candidatar

Para se tornar parte da equipe do Grupo Minuano e conseguir obter uma das oportunidades que foram anunciadas é preciso acessar o site 123 empregos. Faça o seu cadastro na plataforma e após ler todas as exigências do cargo desejado, envie o seu currículo se elas forem correspondentes com o seu perfil.

