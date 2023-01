Klabin abre novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

A Klabin é uma empresa centenária, líder no mercado de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, com uma longa história, mas inovadora, sustentável e que sempre desafia os seus funcionários a serem melhores. A sua missão é ser referência mundial em soluções responsáveis que atendam às novas necessidades da sociedade, fornecendo produtos florestais polivalentes, renováveis, recicláveis e biodegradáveis.

Klabin tem novas oportunidades de trabalho abertas pelo Brasil

A base do negócio da Klabin são as árvores e se tornaram referência mundial em manejo florestal sustentável, com mais de 40% de nossa área reservada para a proteção e manutenção da biodiversidade pelo país. Eles possuem orgulho de ser a primeira empresa brasileira a integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI).

Buscam criar uma cultura de crescimento perpétuo que valorize a meritocracia e reconheça a dedicação e o trabalho árduo de cada um. Eles acreditam que diferenças de culturas, histórias, regiões, raças, gêneros, crenças, idades e deficiências de qualquer tipo ampliam e enriquecem a visão de mundo. Por isso se associaram ao Mover – Movimento pela Equidade Racial e ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Conheça as vagas disponíveis a seguir:

Instrumentista;

Tec. Eletrônica;

Aprendiz Teórico;

Estágio na Área de Produção e Melhoria Contínua;

Artefinalista;

Eletricista.

Veja também: SouSmile tem vagas de emprego neste início de janeiro

Como se candidatar

Para fazer a sua inscrição no processo seletivo da empresa Klabin, acesse o site 123 empregos. Se nunca apareceu por lá, será necessário a criação de um perfil. Então, registre todos os seus dados, tanto profissionais e pessoais e, em seguida, candidate-se à vaga desejada caso o seu currículo seja adequado aos requisitos pedidos. Por último, aguarde entrarem em contato.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.