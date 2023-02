HYBE America, empresa de Scooter Braun, adquire o controle de qualidade da etiqueta ATL

Scooter Braun antes conhecido principalmente como Justin Bieber O gerente de , agora está firmemente no mundo do rap – sua empresa caiu 9 dígitos para comprar o selo musical Quality Control … lar de Migos .

A HYBE America do SB anunciou a grande compra na quarta-feira, e o preço está em torno de US$ 300 milhões. Alguns dos outros pesos pesados ​​da gravadora incluem bebê e meninas da cidade.

Scooter, que também gerencia Ariana Grande dar Demi Lovatoalfândega New York Times A QC é uma das “gravadoras mais importantes do mundo”, acrescentando que não para na música … “eles também distribuem cultura. Seus artistas são as vozes de suas comunidades”.