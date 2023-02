Morgan Evans arrasta ex-esposa Kelsea Ballerini por alegações de relacionamento falso

Ele não entra em muitos detalhes sobre seu lado da história, mas observa “Se é isso que ela precisa para curar, espero que ajude”. Ele então pede aos fãs que não sejam maus com ele, Kelsea ou uns com os outros.

Para quem não sabe, a postagem de Morgan veio logo após o trailer do episódio de Kelsea no podcast “Call Her Daddy” … que destaca a preparação para o divórcio de sua perspectiva, e ela chama isso de separação desagradável.

A entrevista segue o lançamento do Dia dos Namorados de seu novo EP, “Rolling Up the Welcome Mat”, que se aprofunda no colapso de seu casamento. Para ser justo, Morgan também lançou uma música de separação no ano passado.