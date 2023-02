O dono da loja de Scottsdale zomba dos nativos americanos durante a sessão promocional da ESPN SB

O dono de uma loja local do Arizona interrompeu uma filmagem da ESPN esta semana para zombar de artistas nativos americanos – enquanto gritava “país MAGA” – e todo o discurso racista está em vídeo.

Cody melro – que é descendente de Cherokee/Dakota e foi um dos artistas nativos americanos contratados pela ESPN para a promoção do Super Bowl – disse ao TMZ um cara chamado Gilberto Ortega começou a insultar os dançarinos da frente de sua joalheria na terça-feira no centro de Scottsdale.

Disseram-nos que Ortega estava imitando seus movimentos e cantos – de uma forma humilhante – e isso levou alguns do grupo a se aproximar e confrontá-lo durante as filmagens.

O TMZ obteve algumas imagens do confronto e mostra que Ortega estava lá para provocar e se posicionar … chamando os nativos americanos de “f ** king índios”, invocando o MAGA e dizendo-lhes para voltarem para Gallup, NM, que é o lar para uma reserva bem conhecida.

Ortega chegou a sair para um cara a cara tenso com o grupo em um ponto … ousando dizer o que estava dizendo na cara deles. Então, sim… ele estava procurando encrenca e tentando irritar os artistas. Infelizmente, ele conseguiu.

Alguns membros do grupo nativo americano ficaram chateados o suficiente para entrar em contato com a polícia para reclamar. O Departamento de Polícia de Scottsdale nos diz que eles estão investigando o incidente como “possível conduta desordeira”… e, até agora, eles não veem nada que chegue ao nível de um crime de ódio. Isso está sujeito a mudanças com base na investigação.