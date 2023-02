Vizinho de Terrell Owens tem caso de denúncias falsas arquivado

A mulher que foi acusada de fazer falsas alegações sobre Terrell Owens para a polícia durante um confronto acalorado entre os dois em agosto está agora fora do gancho em seu caso criminal… Esportes TMZ aprendeu Caitlin Davis A acusação de contravenção decorrente do incidente foi retirada.

Um porta-voz da Procuradoria do Estado de Broward nos disse que o caso foi encerrado em 1º de fevereiro. 2 – depois que os promotores disseram em documentos que “não seriam capazes de provar os elementos do crime acusado com os fatos que foram apresentados”.