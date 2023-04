Liberdade condicional negada a Oscar Pistorius e permanecerá na prisão

Oscar Pistorius permanecerá atrás das grades no futuro previsível … o ex-velocista olímpico e assassino condenado teve sua liberdade condicional negada na África do Sul na sexta-feira.

Mas, no processo em Pretória, as autoridades disseram que ele não cumpriu o requisito mínimo para obter a liberdade condicional. As autoridades disseram que houve algum tipo de erro de cálculo de quando sua sentença formal realmente começou, e a audiência precisaria ser adiada.