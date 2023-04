Com acesso gratuito, atriz penedense estreia A Infância da Inocência no Theatro Sete de Setembro

Secom PMP

A atriz penedense Daniela Cattívaz volta ao palco do Theatro Sete de Setembro, em Penedo, onde fez sua primeira encenação, atuando no clássico Auto da Compadecida durante edição do Intercâmbio Teatral Estudantil (ITE).

O retorno acontece na noite desta quarta-feira, 12 de abril, com a peça A Infância da Inocência, primeiro trabalho autoral de Daniela Cattívaz.

O espetáculo tem entrada gratuita e começa às 19h30, uma das atrações da programação preparada pela Prefeitura de Penedo para comemorar os 387 anos de reconhecimento do então povoado ribeirinho à condição de vila.

A comemoração continua na Praça 12 de Abril, onde mais artistas penedenses mostram seu talento, agora na área da música. No feriado municipal, o show fica por conta de Joan Felipe, Elaine Nascimento, Juh Imperadora, Sabrina Lôbo e o grupo do Mumbaça.

Na quinta-feira, 13, o Prefeito Ronaldo Lopes recebe o Governador Paulo Dantas para inaugurar obras e assinar ordem de serviço para novos investimentos em Penedo.

O final de semana começa com as atrações locais e convidadas para a 11ª edição do Penedo Motofest, evento que tem apoio da Prefeitura de Penedo e acontece no estacionamento da Prainha nas noites de sexta, 14, e sábado, 15, fechando com a dupla Iguinho e Lulinha.

O canto coral também tem espaço no aniversário de 387 anos de Penedo, com a participação de grupos de Penedo, Maceió e Aracaju no Encontro de Música Sacra que a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) promove a partir das 20 horas do sábado, 15, na igreja e convento Nossa Senhora dos Anjos.

Na Praça Jácome Calheiros, a declamação de textos começa às 19 horas, no Recital da Associação de Poetas e Escritores de Penedo.