Inscrições Abertas para o Concurso IMA MG: 132 Vagas Disponíveis!

Vagas concurso IMA MG

As oportunidades são para médio e superior e divididas da seguinte forma:

25 vagas – Assistente em Gestão de Defesa Agropecuária ;

; 09 vagas – Fiscal Assistente Agropecuário ; e

; e 98 vagas – Fiscal Agropecuário.

A remuneração varia a depender do cargo, sendo estabelecido assim:

Nível superior – Fiscal Agropecuário: R$3.283,49;

Nível médio – Fiscal Assistente Agropecuário: R$1.453,58; e

Nível médio – Assistente em Gestão de Defesa Agropecuária: R$1.453,58.

Quem pode se inscrever no concurso IMA MG?

Os requisitos para cada cargo dependem da especialidade. Sendo eles:

Fiscal Agropecuário: graduação em nível superior de Medicina Veterinária ou Engenharia Agronômica, com registro em Conselho de Classe.

Fiscal Assistente Agropecuário: ensino médio ou Curso de Educação Profissional de Ensino Médio, com registro em Conselho de Classe. Curso de Técnico Agrícola ou Agropecuária.

Assistente em Gestão da Defesa Agropecuária: ensino médio completo.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Atribuições

As atribuições, assim como responsabilidade de cada cargo são:

Fiscal Agropecuário: Executar as políticas públicas de defesa agropecuária no Estado, em consonância com as diretrizes fixadas pelos governos estadual e federal, com o objetivo de assegurar a sanidade dos vegetais, a saúde dos animais, a identidade e a segurança dos produtos de origem vegetal e animal e a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária de forma a impulsionar o crescimento e o desenvolvimento sustentável do agronegócio, em benefício da sociedade.

Fiscal Assistente Agropecuário: Executar, sob orientação e supervisão do Fiscal Agropecuário, as atividades de defesa sanitária animal e vegetal, a fiscalização do comércio e uso de insumos agropecuários, a fiscalização do trânsito de produtos de origem animal e vegetal, a inspeção da produção agropecuária e agroindustrial e a certificação da qualidade de produtos agropecuários, e outras atividades correlatas.

Assistente em Gestão da Defesa Agropecuária: Exercer atividades de apoio à gestão administrativa, financeira, logística e correlatas à fiscalização agropecuária, relativas ao exercício das competências legais a cargo do IMA, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para sua consecução, e outras atividades correlatas.

Como serão as provas?

Além da fase objetiva, obrigatória para todos os cargos, o certame vai contar com avaliação de títulos. Essa última fase apenas para fiscal agropecuária, curso de nível superior. As provas deverão ser realizadas nos seguintes municípios: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Varginha, Uberlândia, Patos de Minas, Divinópolis, Unaí, Montes Claros, Teófilo Otoni e Governador Valadares.

De acordo com o edital, a prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, contendo 50 questões de múltipla escolha. A duração da aplicação da prova será de 04 horas.

Entre as disciplinas cobradas serão: Língua portuguesa, noções de direito administrativo, informática, legislação e conhecimentos específicos. A prova de títulos, por sua vez, será cobradas apenas para cargo de nível superior.

Conheça o IMA

O Instituto Mineiro de Agropecuária é responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal no estado de Minas Gerais.

Atua também na inspeção de produtos de origem animal, certificação de produtos agropecuários, educação sanitária e no apoio à agroindústria familiar.

Todas as atividades exercidas pelo IMA visam à preservação do meio ambiente e da saúde pública e estão focadas no desenvolvimento do agronegócio obedecendo as diretrizes fixadas pelo Governo Estadual e Federal para o setor.

Outros concursos no estado

O concurso PC MG ( Polícia Civil de Minas Gerais), pode ter edital publicado ainda em 2023. Os esclarecimentos são do delegado Joaquim Francisco Silva, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. A declaração se deu durante reunião do Sindicato dos Delegados.

Sobre o assunto, Silva declarou: “A Polícia Civil está encerrando a formalização de um plano de provimento de cargos. Portanto, ainda neste ano, conforme já ressaltado pelo nosso vice-governador Mateus Simões, nós teremos nomeações e, inclusive, concursos”.

O último concurso já foi homologado e os aprovados convocados por meio de nomeação. Na ocasião foram 519 oportunidades distribuídas entre os seguintes cargos: Delegado, Escrivão, Investigador, Perito Criminal e Médico Legista.

Os candidatos precisaram comprovar diploma de nível superior e as remunerações variaram a depender do cargo, estando entre: R$ 4.631,23 a R$ 12.967,43.