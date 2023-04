LeBron James balança ‘Ted Lasso’ ‘apto para o jogo 5, mas Lakers perde

Lebron James tentou invocar um pouco da mágica “Ted Lasso” para dar um impulso ao Lakers em seu jogo do playoff na noite de quarta-feira, usando alguns equipamentos com tema de show – mas mesmo com o poder do AFC Richmond ao seu lado … o rei e seu esquadrão ainda ficou aquém em Memphis.

A superestrela de LA usava um moletom azul com o logotipo fictício do time de futebol de Lasso quando entrou no FedExForum no Tennessee … claramente esperando que isso ajudasse a atrair boas vibrações para seu time em seu jogo final com o Grizzlies.