Penedo participa de primeiro encontro dos destinos selecionados para o Programa Turismo Futuro Brasil

Evento organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Sebrae Nacional aconteceu em São Paulo

Nesta semana, a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), participou do primeiro encontro dos destinos turísticos selecionados no Programa Turismo Futuro Brasil.

O evento foi em São Paulo, onde está acontecendo a Feira de Viagens e Turismo WTM, e foi promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Sebrae Nacional.

Jair Galvão, Secretário de Turismo, foi quem representou Penedo, e a analista Amanda Pinto, representou o Sebrae Alagoas. O programa visa apoiar os municípios selecionados na elaboração de instrumentos de planejamento e a implementação de ações para o fortalecimento e consolidação de estratégias dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

Na ocasião, foi feito um alinhamento entre todos os participantes e detalhes sobre as estratégias do projeto e o cronograma de execução foram apresentados. As ações debatidas vão se estender ao longo de todo ano de 2023.

O cronograma de execução será iniciado a partir de um diagnóstico de todos os municípios, dentre os quais Penedo será contemplado para desenvolver um plano com a metodologia DTI, que deve ser executado até dezembro.

De acordo com Jair Galvão, é um privilégio para Penedo ter sido selecionada como um dos doze Destinos Turísticos Inteligentes do Brasil.

“A conquista é muito importante, pois todos os holofotes se voltam para Penedo como um destino que possui uma gestão técnica e profissional. Estar sendo contemplada em diversos projetos do Brasil, vai alavancar a imagem e a procura de Penedo como destino turístico a partir dessas iniciativas”, explicou o gestor da SETUR.

