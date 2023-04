Policiais prendem executivo de tecnologia por assassinato de Bob Lee, do Cash App

Policiais prenderam um homem acusado de matar o fundador do Cash App Bob Lee e o suposto suspeito é um colega executivo de tecnologia.

A prisão ocorreu na quinta-feira em Emeryville, Califórnia, perto de San Francisco, onde Lee o que foi esfaqueado isso de acordo com Missão local que quebrou a história.

Fontes policiais disseram à agência que Lee e o suspeito estavam dirigindo juntos em San Francisco, na madrugada de 4 de abril. O carro foi registrado em nome do suspeito, de acordo com MI, acrescentando que algum tipo de confronto ocorreu no carro e continuou depois Lee deixou o veículo.