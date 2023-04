Prefeitura de Penedo divulga programação alusiva ao aniversário de 387 anos

Secom PMP

No próximo dia 12 de abril, Penedo comemora 387 anos do reconhecimento do então povoado ribeirinho como vila, ato decretado pelo império português. E para celebrar a data desse aniversário oficial, a cidade ganha programação cultural, festiva e investimentos.

Os atos oficiais começam às 7 horas da próxima quarta-feira, 12, com hasteamento dos pavilhões e pronunciamentos das autoridades no Paço Municipal, em frente da sede da Prefeitura de Penedo.

Confira a programação cultural

Quarta-feira, 12 de Abril

Theatro Sete de Setembro – Espetáculo ‘A Infância da Inocência’, escrito e interpretado por Daniela Cattívaz, atriz e dramaturga penedense. Entrada gratuita, horário 19 horas

Praça 12 de Abril – Shows com artistas penendeses Joan Felipe, Elaine Nascimento, Mumbaça,Juh Imperadora e Sabrina Lobo. Aberto ao público, a partir das 20 horas.

Prefeito Ronaldo Lopes e o Governador Paulo Dantas visitam obras e assinam ordem de serviço para novos investimentos

Penedo Moto Fest no estacionamento da Prainha, a partir das 19 horas, com as seguintes atrações: Cores do Mar, Seu Madruga, Anjos Inocentes, Dudu Moral e Banda

Penedo Moto Fest iniciando às 16 horas, com Tarles Rosa Negra, Lambertus, Jam 80 e Rock em Dobro. Atração especial Iguinho e Lulinha.

Recital na Praça Jácome Calheiros, às 19 horas, Associação de Poetas e Escritores de Penedo

Encontro de Música Sacra de Penedo na Igreja e Convento Santa Maria dos Anjos, a partir das 19 horas, com a participação de cinco grupos de canto coral