Prefeitura de Prainha (PA) lança processo seletivo com 350 vagas para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Prainha, no estado do Pará, recebe a partir desta segunda-feira, 17 de abril, as inscrições para processo seletivo que visa o preenchimento de 350 vagas em diferentes áreas.

As oportunidades contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição também tem inicio nesta segunda-feira e segue até terça-feira, dia 18.

Os salários da Prefeitura de Prainha – PA chegam até R$ 3,5 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo é o Instituto Ágata.

Vagas e salários Prainha – PA

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Agente de Portaria – 3 vagas;

Administrativo de Cemitério – 2 vagas;

Auxiliar Administrativo – 34 vagas;

Coveiro – 4 vagas;

Operador de Usina de Energia – 1 vaga;

Serviços Gerais – 55 vagas;

Serviços Gerais – Gari – 16 vagas;

Serviços Gerais- Lavadeira – 2 vagas;

Serviços Gerais – Magarefe – 10 vagas;

Motorista A/B – 7 vagas;

Motorista D – 11 vagas;

Motorista Comando Fluvial – 7 vagas;

Operador de Abastecimento de Água – 34 vagas;

Tratorista – 4 vagas;

Trapicheiro – 1 vaga;

Vigia – 35 vagas.

O salário oferecido para os cargos de nível fundamental é de R$ 1.302,00.

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 12 vagas;

Agente Administrativo – Entrevistador Social – 3 vagas;

Agente Ambiental – 4 vagas;

Guarda Ambiental – 2 vagas;

Fiscal de Obras – 2 vagas;

Fiscal de Tributos – 1 vaga;

Microscopista – 8 vagas;

Técnico de Laboratório – 2 vagas;

Técnico em Enfermagem – 51 vagas.

Para os cargos de nível médio/técnico a remuneração oferecida é de R$ 1.302,00.

Nível superior

Arquiteto – 1 vaga;

Assistente Social – 4 vagas;

Biólogo – 1 vaga;

Cirurgião Dentista – 5 vagas;

Enfermeiro – 17 vagas;

Engenheiro Agrônomo – 2 vagas;

Engenheiro Florestal – 1 vaga;

Farmacêutico – 1 vaga;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Psicólogo – 5 vagas;

Turismólogo – 1 vaga.

Já para os cargos de nível superior os salários vão de R$ 2.349,25 a R$ 3.523,87 por mês.

A jornada de trabalho prevista para todos os cargos é de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida em edital, além de outros requisitos importantes que variam de acordo com cada oportunidade.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Requisitos básicos para a contratação

Após a Homologação do Resultado Final do certame, os candidatos Aprovados e Classificados, serão convocados pela Prefeitura Municipal de Prainha, para a apresentação dos documentos, conforme abaixo:

Certidão de Registro Civil ou de Casamento;

Documento de Identidade;

CPF, caso não esteja no documento de identidade;

Certificado Militar ou Reservista (candidatos do sexo masculino);

Título de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral;

Certidão de Nascimento do filho (s) até 18 anos;

Comprovação de Vacinação das duas doses (mínimo) da Vacina contra o Covid 19;

Comprovante de residência;

Assinatura de declaração relativa a não acumulação de cargos, ou funções públicas, exceto os previstos em lei, em modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Prainha;

Apresentação de Declaração de Bens;

Inscrições Prainha – PA

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Prainha – PA devem realizar a inscrição entre os dias 17 de abril de 2023 a 10 de maio de 2023, diretamente pelo site do Instituto Ágata, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 55,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Instituto Ágata entre os dias 17 e 18 de abril de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapa processo seletivo Prainha – PA

O processo seletivo para a Prefeitura de Prainha – PA contará com a seguinte etapa:

Entrevista individual e presencial de caráter classificatório.

A entrevista está prevista para acontecer entre os dias 20 a 24 de junho de 2023.

O processo seletivo da Prefeitura de Prainha terá validade de um ano, contado a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período a critério da administração municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.