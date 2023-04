Prefeitura divulga atração especial para os 387 anos de Penedo

No aniversário da cidade penedense, acontecerão shows musicais e o Penedo Moto Fest

SECOM/PMP

A cidade histórica ribeirinha está em festa. No dia 12 de abril, o município penedense comemora 387 anos de elevação à vila. Para comemorar, a gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo promove uma série de eventos na semana de aniversário.

A partir do dia 14 de abril inicia-se o 11º Penedo Moto Fest, evento que conta com apoio total da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude.

A festa acontecerá no estacionamento da Prainha Nova, a partir das 19 horas, com as atrações Cores do Mar, Seu Madrugada, Anjos Inocentes e o cantor Dudu Moral. No sábado, 15, os shows começam às 16 horas, abrindo com Lambertus, Tarles Rosa Negra, JAM 80, Rock em Dobro e para fechar com chave de ouro, a partir da 23h, a sensação do piseiro, Iguinho e Lulinha.

Todo evento festivo é gratuito para toda população penedense e turistas, investimento que aquece a economia penedense em diversos setores do comércio e do turismo, dos meios de hospedagem até o ambulante que vai faturar comercializando durante o evento.