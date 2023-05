Cardi B mostra merenda escolar da filha e deixa fãs atônitos

Como se ter dois pais superestrelas não fosse suficiente para fazer card b A garotada de sua turma causa inveja, confira os lanches que ela está preparando para a escola … com certeza deixará seus colegas de classe – e os fãs de Cardi – super ciumentos.

Mama Cardi aparentemente transformou sua página do Twitter em um blog de comida caseira para merenda escolar na terça-feira, mostrando o que sua filha, Kulture, traz em um dia normal.

No tweet, Cardi escreveu: “A merenda escolar Kulture seja tudo 🍎”, enquanto compartilhava fotos da viagem. O menino de 4 anos tinha macarrão com queijo, nuggets de frango, frutas, cereais, leite aromatizado e outras guloseimas – então, sim, essencialmente uma refeição gourmet para os padrões infantis.

Um dos fãs de Cardi respondeu: “Ela está naquele banco desmaiada durante o recreio, omg” … outro disse: “Eu sei que a garotinha está hospedando um jantar na mesa do almoço”.

Uma pessoa perguntou: “Se é o almoço da escola, como é o café da manhã e o jantar dela?…” e Cardi então mostrou uma foto do café da manhã de sua filha, seguida por uma foto de um dos jantares de Kulture … que sementes para incluir todos os principais grupos de alimentos.

A última vez que vimos Kulture, ela estava passeando no tapete vermelho para a estréia de “A Pequena Sereia” com seu pai, Desvioe irmã Kalea Marie … as duas meninas ficaram super fofas em lindos vestidos de princesa.