Grande retorno da estrela de ‘Jersey Shore’ Sammi Sweetheart ao show

O teaser da 2ª metade da 6ª temporada começa com Ronnie Ortiz-Magro — Ex-namorado de Sammi — conversando com A situação sobre voltar, então corta para Sammi entrando na casa … saindo Pauly D , JWow , sinuca dar vinny em choque total!

Alguns deles ficaram sem palavras com o queixo no chão … enquanto Pauly D disse: “Isso é real? Você é um holograma? Isso é IA?”

Conforme informamos, retorno de Sammi foi um segredo bem guardado … os produtores mantiveram o elenco no escuro para capturar esse momento incrível que os fãs finalmente estão vendo.

Como você sabe, já faz mais de uma década desde que ela trabalhou em qualquer coisa relacionada a “Jersey Shore”, … ela foi o único membro do elenco OG a não retornar a ‘Family Vacation’.

A maioria das pessoas suspeitava que ela não assinou ‘Férias em Família’ por causa de seu passado com Ronnie … com quem ela namorou durante toda a série original. Ele acabou se afastando do show indefinidamente há 2 anos.