Localização de Novas Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil: Confira os Cargos Disponíveis

A Localiza, uma das maiores empresas de aluguel de carros do Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego pelo país. Com uma atuação consolidada em todo o território nacional, a empresa oferece oportunidades em diferentes áreas e busca por profissionais qualificados e comprometidos com o sucesso da organização.

Localiza abre novas vagas de emprego em todo o país

Além de oportunidades de crescimento profissional, a Localiza oferece aos seus funcionários uma série de benefícios. Entre os principais, estão:

Assistência médica;







Assistência odontológica;







Vale-refeição ou alimentação;







Vale-transporte;







Seguro de vida;







Previdência privada;







Programa de Participação nos Resultados (PPR);







Convênio com academias;







Horário flexível;







Licença-maternidade estendida;







Programa de descontos em empresas parceiras;







Treinamentos e desenvolvimento profissional;







Ambiente de trabalho agradável e colaborativo.

A empresa está com diversas vagas abertas em diferentes cidades do Brasil. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Recursos Humanos – Belo Horizonte/MG;







Analista de Suporte ao Cliente – Rio de Janeiro/RJ;







Assistente Administrativo – São Paulo/SP;







Assistente de Atendimento – Porto Alegre/RS;







Assistente de Operações – Recife/PE;







Consultor de Vendas – Brasília/DF;







Coordenador de Vendas – Curitiba/PR;







Desenvolvedor de Software – Belo Horizonte/MG;







Gerente Comercial – Fortaleza/CE;







Gerente de Loja – Salvador/BA;







Motorista de Carro – São Paulo/SP;







Operador de Loja – Belém/PA;







Supervisor de Operações – Goiânia/GO;







Técnico de Manutenção – Belo Horizonte/MG.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponíveis na Localiza devem acessar o site 123empregos. Neste portal, é possível visualizar as vagas disponíveis e enviar o currículo para a empresa.

Sobre a empresa

Fundada em 1973, a Localiza é uma das principais empresas de aluguel de carros do Brasil e da América Latina. Com mais de 45 anos de atuação, a empresa tem como objetivo oferecer soluções inovadoras em mobilidade, com qualidade e excelência no atendimento.

A empresa conta com mais de 300 agências distribuídas em 5 países (Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Equador) e uma frota de mais de 300 mil veículos, atendendo a mais de 6 milhões de clientes ao ano. A empresa também está comprometida com a responsabilidade social e ambiental, desenvolvendo projetos e iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das comunidades em que atua.

