Marisa Começa a Semana Explorando Novas Oportunidades de Emprego no Brasil

A Marisa, uma das maiores redes de lojas de moda feminina do país, acaba de anunciar novas vagas de emprego em diversas áreas, para diferentes regiões do Brasil. A empresa, que é reconhecida por sua qualidade e estilo, oferece diversas oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, além de excelentes benefícios e oportunidades de crescimento profissional.

Marisa abre novas oportunidades de emprego pelo país

Além do salário compatível com o mercado, a Marisa oferece aos seus funcionários uma série de benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, descontos em produtos da loja e programas de capacitação e desenvolvimento profissional. Confira abaixo as vagas de emprego disponíveis:

Gerente de loja;







Assistente de loja;







Operador de caixa;







Estoquista;







Auxiliar de vendas;







Vendedor de moda feminina;







Vendedor de moda masculina;







Analista de recursos humanos;







Analista de compras;







Analista de marketing;







Analista de qualidade;







Coordenador de e-commerce;







Analista de TI;







Assistente de RH.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas disponíveis na Marisa, basta acessar o portal 123empregos, selecionar a vaga desejada e preencher o formulário de cadastro com seus dados pessoais e profissionais. É importante preencher todas as informações com cuidado e atenção, para aumentar suas chances de ser selecionado para o processo seletivo.

Sobre a empresa

Fundada em 1948, a Marisa é uma das maiores redes de lojas de moda feminina do país, presente em todas as regiões do Brasil. Com mais de 400 lojas espalhadas pelo país, a empresa é reconhecida por sua qualidade, estilo e bom atendimento, além de oferecer aos seus clientes uma ampla variedade de produtos, desde roupas e acessórios até cosméticos e produtos de beleza.

Além disso, a Marisa investe constantemente em tecnologia e inovação, buscando sempre melhorar a experiência de compra de seus clientes e oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis. A empresa também tem um forte compromisso social, desenvolvendo projetos e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento das comunidades em que está presente.

Portanto, se você está em busca de uma oportunidade de emprego em uma empresa sólida, com excelente ambiente de trabalho e oportunidades de crescimento, não perca a chance de se candidatar às vagas disponíveis na companhia.

