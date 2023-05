Offset revela que não tem parentesco com Quavo ou Takeoff

Durante anos, os fãs acreditaram que todos os 3 membros do grupo de rap Migos eram parentes, mas Desvio está contando a verdade … dizendo que não é parente de quavo dar Decolar abaixo.

Offset sentou-se recentemente para um novo entrevista com a Variety onde ele confirmou que Quavo é de fato tio de Takeoff … mas a noção de que Offset era primo de Quavo simplesmente não é verdade.

Ainda assim, Offset tem um forte vínculo com Quavo e Takeoff … Offset era colega de classe de Quavo quando eles estavam crescendo na Geórgia, com Offset saindo com Quavo e Takeoff quando Offset estava na sexta série. Todos eles se tornaram grossos como ladrões e, finalmente, formaram Migos.