Sodexo Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em Todo o País: Saiba Quais Regiões e Cargos Estão Disponíveis

A Sodexo, empresa líder em serviços de qualidade de vida, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas pelo país. Com um forte compromisso em fornecer serviços de alta qualidade para seus clientes, a Sodexo também valoriza e investe em seus funcionários, oferecendo diversos benefícios e oportunidades de crescimento profissional.

Sodexo abre novas vagas de emprego pelo Brasil

É uma empresa que se preocupa com seus funcionários e oferece diversos benefícios, tais como plano de saúde, vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, programa de desenvolvimento profissional, entre outros. Além disso, a empresa tem um forte compromisso com a diversidade e inclusão, promovendo um ambiente de trabalho respeitoso e colaborativo. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Assistente Administrativo – São Paulo;







Cozinheiro(a) – Rio de Janeiro;







Gerente de Operações – Paraná;







Analista de Recursos Humanos – Minas Gerais;







Auxiliar de Limpeza – Distrito Federal;







Recepcionista – Bahia;







Técnico(a) de Segurança do Trabalho – Santa Catarina;







Nutricionista – Rio Grande do Sul;







Eletricista – Amazonas;







Estagiário(a) de Marketing – São Paulo;







Jardineiro(a) – Pernambuco;







Supervisor(a) de Facilities – Rio de Janeiro;







Mecânico(a) – Pará;







Vendedor(a) – Ceará.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas na Sodexo, o interessado pode acessar o site 123empregos, que é o portal oficial da empresa para recrutamento. Na página, é possível visualizar as vagas disponíveis e se candidatar diretamente pelo site. É importante lembrar que é necessário cadastrar um currículo atualizado e completo para aumentar as chances de ser selecionado.

Sobre a empresa

A Sodexo é uma empresa francesa fundada em 1966 que oferece serviços de qualidade de vida em diversas áreas, tais como alimentação, facilities management, serviços para empresas, entre outros. Presente em mais de 80 países, a empresa possui mais de 420 mil colaboradores que trabalham para fornecer soluções inovadoras e personalizadas para seus clientes. No Brasil, a companhia atua desde 1976 e emprega mais de 40 mil pessoas em diversas regiões do país.

Além de se preocupar com a qualidade de seus serviços, a Sodexo também tem um forte compromisso com a responsabilidade social e sustentabilidade. A empresa tem diversas iniciativas para minimizar seu impacto ambiental, tais como a utilização de embalagens biodegradáveis e a promoção de práticas sustentáveis em suas operações. Além disso, a companhia investe em projetos sociais em parceria com organizações não governamentais e instituições de ensino para promover a inclusão social e o desenvolvimento humano.

