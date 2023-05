Timbaland estreia AI Biggie Collab e marca Young Guru para aprovação

Timbaland está indo contra a indústria da música … enquanto a maioria dos artistas e executivos se opõe à IA, ele está realmente adotando-a com uma nova faixa com recursos gerados por IA Notorious BIG vocais!!!

O mega-produtor e co-criador de Verzuz estava cheio de emoção no dia de Natal ao apresentar a música no IG … e corajosamente marcou Jay-Z engenheiro de jovem guru que tem sido um dos maiores oponentes da IA.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Depois de apertar play, Timbaland acenou com a cabeça furiosamente enquanto AI Biggie cantava sobre o amor típico do falecido ícone do rap pelas coisas boas da vida… Nipsey Hussle dar Pop Smoke.