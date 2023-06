As figuras de linguagem são recursos utilizados na linguagem para criar efeitos estilísticos, expressivos e persuasivos. Consideradas elementos-chave no estudo da linguística, as figuras da linguagem contribuem para a compreensão da forma como as palavras são usadas para transmitir significados além do seu sentido literal.

Elas são recursos que permitem ao falante ou escritor expressar ideias de maneira mais intensa, vívida ou persuasiva, tornando a mensagem mais impactante e cativante para o ouvinte ou leitor. Conheça cada uma delas a seguir.

Sinestesia

A sinestesia é uma figura de linguagem que combina diferentes sensações ou percepções em uma mesma expressão. Usada para criar uma experiência sensorial mais rica e transmitir emoções de forma intensa, a sinestesia pode estar presente nos mais variados gêneros textuais. Dizer “um cheiro doce”, por exemplo, é uma sinestesia que combina o sentido do olfato (cheiro) com a percepção do sabor (doce).

Hipérbole

A hipérbole é uma figura de linguagem que consiste no exagero intencional de uma ideia para enfatizá-la. Ela é utilizada para criar um efeito dramático ou cômico. Por exemplo, quando dizemos “estou morrendo de vontade de comer um pedaço desse bolo”, estamos enfatizando de forma exagerada o desejo intenso de comer o bolo, ressaltando a intensidade do apetite através de uma hipérbole.

Eufemismo

O eufemismo é uma figura de linguagem que suaviza uma expressão considerada mais dura, desagradável ou ofensiva. Nesse sentido, o eufemismo ajuda a transmitir uma ideia de forma mais sutil e educada. Por exemplo, quando dizemos “ele nos deixou” ao invés de “ele morreu”, estamos usando um eufemismo para atenuar a expressão da morte e torná-la menos impactante.

Metáfora

A metáfora é uma figura de linguagem que estabelece uma relação de semelhança entre dois termos, atribuindo características de um ao outro. Assim, o seu uso tem como objetivo criar imagens impactantes e transmitir significados figurados. Na citação “o amor é um fogo que arde sem se ver”, o escritor faz uma comparação entre amor e fogo, transmitindo a intensidade e a paixão desse sentimento.

Comparação

A comparação, também conhecida como símile, é uma figura de linguagem que estabelece uma relação de semelhança entre dois termos utilizando conectivos como “como” ou “parecido com”. Ao contrário da metáfora, a comparação fica explícita. Por exemplo, quando dizemos “ela é forte como uma leoa”, estamos comparando a força da pessoa à força de uma leoa, destacando sua determinação e coragem.



Metonímia

A metonímia é uma figura de linguagem que substitui um termo por outro, com base em uma relação de proximidade ou associação. Nesse sentido, o seu uso objetiva transmitir um significado relacionado ou representativo. Por exemplo, quando dizemos “a pena é mais poderosa que a espada”, estamos usando a pena para representar a escrita, destacando o poder das palavras e das ideias.

No ENEM e nos concursos, os estudantes precisam demonstrar conhecimento sobre as figuras de linguagem principalmente em questões de interpretação de texto e produção textual. É comum encontrar trechos de poemas, crônicas ou trechos literários que contenham figuras de linguagem. Nesses casos, o candidato deve ser capaz de identificá-las e compreender seu efeito no texto. Além disso, também é possível que o candidato seja solicitado a utilizar uma determinada figura de linguagem em uma redação ou questão dissertativa.

O conhecimento e a aplicação correta das figuras de linguagem são fundamentais para uma boa performance nas provas. Além de auxiliarem na interpretação de textos, elas também podem ser utilizadas como recursos argumentativos e estilísticos em uma redação. Saber identificar e utilizar essas figuras adequadamente demonstra domínio da língua e habilidade comunicativa, o que pode ser um diferencial na pontuação final.

