A Unip, Universidade Paulista, é uma instituição de ensino superior privada que foi criada no ano de 1988 e possui unidades em todo o país.

Se você quer estudar Medicina nessa instituição, então está com sorte: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Unip estão abertas.

Dessa forma, para que você possa participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unip, incluindo principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unip 2024: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Unip estão abertas desde o dia 26 de maio. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 15 de setembro de 2023.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de formulário online disponibilizado na página dedicado ao vestibular no site da Unip.

Os candidato poderão concorrer à vagas do curso de Medicina em apenas uma das unidades da Unip (inscrição simples) ou às vagas de Medicina dos campi de Campinas, Santana do Parnaíba, São José do Rio Pardo e Sorocaba ao mesmo tempo, por meio da chamada “inscrição combo”.

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição. Porém, o valor da taxa irá variar conforme a modalidade de participação do estudante. Confira os valores a seguir:

Inscrição simples – nota do ENEM: R$ 200,00;

Inscrição simples – prova presencial: R$ 300,00;

Inscrição combo – nota do ENEM: R$ 300,00;

Inscrição combo – prova presencial: R$ 500,00.

Além disso, segundo o edital do Vestibular de Medicina da Unip, os candidatos que não concluíram o ensino médio e que não irão concluir o mesmo ainda em 2023 deverão participar do processo seletivo na modalidade “treineiro”, não tendo direito a matrícula.

Vestibular de Medicina Unip 2024: modalidades de seleção

O Vestibular de Medicina 2024 da Unip prevê duas modalidades de seleção diferentes:



Ingresso via nota do ENEM ;

Ingresso via prova presencial.

Veja mais informações sobre cada modalidade a seguir.

Vestibular de Medicina Unip 2024: prova presencial

Os candidatos poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 da Unip por meio da realização de uma prova presencial.

O exame irá acontecer no no dia 08 de outubro de 2023, às 14h, nas seguintes cidades: Campinas, Santana de Parnaíba, São José do Rio Pardo, São Paulo e Sorocaba.

Os candidatos poderão acessar a localização das salas para as provas no dia 05 de outubro de 2023. As listas serão publicadas no site da Unip.

A prova do Vestibular de Medicina 2024 da Unip será composta por uma redação e por 50 questões de múltipla escolha (objetivas) distribuídas da seguinte maneira:

20 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química);

10 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Filosofia e Sociologia);

15 questões de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Língua Inglesa);

5 questões de Matemática e suas Tecnologias (Matemática).

Por fim, a nota final do candidato no processo seletivo será calculada com base na média simples das pontuações obtidas em cada uma das provas do exame.

Vestibular de Medicina Unip 2024: uso da nota do ENEM

Os candidatos que optarem pela modalidade “nota do ENEM” não precisarão fazer nenhum tipo de prova para participar do Vestibular de Medicina da Unip.

Poderão ser utilizadas as pontuações obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2015 e 2022.

Os estudantes que optarem pelo uso da nota do ENEM deverão informar o próprio CPF e a edição do ENEM escolhida durante a inscrição.

Vestibular de Medicina Unip 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Unip irá oferecer 400 vagas para o curso de Medicina, distribuídas da seguinte forma:

100 vagas para o campus de Campinas;

100 vagas para o campus de Santana do Parnaíba – Alphaville;

100 vagas para o campus de São José do Rio Pardo;

100 vagas para o campus de Sorocaba.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Unip 2024: divulgação dos resultados

A primeira chamada de aprovados no Vestibular de Medicina da Unip será divulgada no dia 06 de novembro de 2023. Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 06 e 11 do mesmo mês.

A segunda chamada, por sua vez, será divulgada no dia 13 de novembro.