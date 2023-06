Hoje vamos te mostrar os principais concursos bancários de 2023. Afinal, o setor bancário é um dos de maior destaque no mercado de trabalho. Pois, oferece diversas oportunidades para profissionais de diferentes áreas.

No entanto, para ingressar em uma carreira na área, é preciso passar por concursos. Por isso, é fundamental estar atento aos principais certames deste segmento que costumam oferecer excelentes remunerações e benefícios.

Por isso, neste texto vamos apresentar os principais concursos bancários de 2023, para que você possa se preparar e se destacar entre os demais candidatos. Então, acompanhe a leitura!

Concursos bancários de 2023: Concurso Banco do Brasil

O Banco do Brasil irá realizar um concurso público no ano de 2023 para preencher 138 vagas junto ao Banco do Brasil Tecnologia e Serviços (BBTS). Assim, os cargos disponíveis são para Técnico e Analista, com níveis de escolaridade médio e superior, respectivamente.

No entanto, as inscrições já se encerraram em maio de 2023, mas a prova objetiva será realizada no dia 25 de junho. Ademais, a banca responsável pelo processo seletivo é a Fundação Getúlio Vargas.

As carreiras oferecidas neste concurso são na área bancária e as vagas estão disponíveis para todo o território nacional. Com isso, os salários oferecidos variam entre R$2.184,73 a R$4.369,45. É importante ressaltar que o concurso público é uma oportunidade para quem deseja seguir carreira na área bancária e garante segurança e estabilidade financeira.

A taxa de inscrição para participar do concurso varia de R$59,00 a R$69,00. Além disso, o edital já foi publicado. Então, os candidatos que desejam participar devem estudar bem o conteúdo programático que está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas.

Concurso Banco Central do Brasil

O Banco Central do Brasil (BACEN) pode estar preparando uma grande novidade para os próximos anos, com a solicitação de 545 vagas para o concurso público.

Segundo informações da assessoria do BACEN, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoas está analisando o pedido, que inclui 410 vagas para analistas, 110 para técnicos e 25 para procuradores.



Assim, caso a solicitação seja autorizada pelo MGI, a expectativa é de que as vagas sejam preenchidas entre os anos de 2025 e 2026. Dessa forma, o concurso do Banco Central é sempre muito aguardado pelos concurseiros. Ainda mais, considerando a estabilidade oferecida e os salários atrativos, além de ser uma oportunidade de atuar em uma instituição de grande prestígio no mercado financeiro.

Ainda não há informações sobre a publicação do edital do concurso ou sobre as etapas da seleção. Mas, a notícia da solicitação de vagas já anima quem está se preparando para ingressar na carreira pública.

Concursos bancários de 2023: Concurso STN

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) solicitou ao Ministério da Economia a autorização de um novo concurso para a ocupação de AFFC – Auditor Federal de Finanças e Controle.

Assim, a previsão é que sejam oferecidas 120 vagas, que deverão ser preenchidas através de provas e seleções específicas. Dessa maneira, esse pedido foi feito devido à necessidade de preencher vagas em aberto: atualmente, há 239 cargos vagos na STN.

O último concurso realizado pelo órgão aconteceu em 2012, mas já não está mais válido. Por isso, é esperado que, em breve, haja uma nova oportunidade de concorrer a um emprego público nessa área de finanças e controle financeiro.

Dessa forma, a expectativa é que sejam oferecidas remunerações bastante atrativas, além de outros benefícios como estabilidade e plano de carreira.

Como se preparar para os concursos bancários de 2023?

Se você deseja se preparar para os concursos bancários de 2023, é importante começar com antecedência. Primeiramente, procure se informar sobre quais são as instituições financeiras que realizam concursos e quais são as exigências de cada uma delas.

Em seguida, busque materiais de estudo confiáveis. Isto é, que contenham tudo que você precisa saber sobre as matérias que são cobradas nesses concursos, como português, matemática, conhecimentos bancários e informática.

Além disso, adquira um bom plano de estudo e comece a se dedicar diariamente. Para isso, busque também participar de cursos, palestras e outras atividades que sejam relevantes para a sua preparação. E não deixe de resolver questões de provas anteriores.

Conclusão

Os concursos bancários de 2023 prometem ser uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira pública. Afinal, os salários e benefícios oferecidos pelos bancos públicos são bastante atrativos para os candidatos. Além disso, é uma das carreiras mais seguras do país.

Dessa forma, é importante que os interessados em participar desses concursos se preparem com antecedência. Portanto, estudando as matérias que cairão nas provas e realizando simulados para aprimorar o conhecimento.

Vale destacar que a concorrência será acirrada, por isso, é importante se destacar das demais pessoas que estarão participando. Afinal, os concursos bancários de 2023 podem ser uma porta para um futuro de estabilidade financeira e realização profissional!