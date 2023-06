O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova criada no ano de 1998 para avaliar o conhecimento dos estudantes que haviam concluído o ensino médio.

No momento da inscrição para o ENEM 2023, os candidatos deverão escolher uma opção entre duas línguas estrangeiras: inglês ou espanhol.

Segundo dados estatísticos, mais da metade dos candidatos escolhem o espanhol. Se você escolher a língua espanhola, é importante que você esteja preparado para enfrentar as cinco questões cobradas na prova de Linguagens e Códigos, no primeiro dia do ENEM.

Assim, para te ajudar a turbinar a sua preparação, separamos um resumo com algumas dicas que irão te ajudar a estudar para a prova de espanhol do ENEM 2023. Confira!

Como funciona a prova de espanhol do ENEM?

Como mencionamos, as questões de espanhol estarão presentes na prova de Linguagens e Códigos do ENEM, no primeiro dia de aplicação das provas.

A prova será formada por 5 questões objetivas de espanhol que poderão abordar temas diferentes, como: interpretação de texto, gramática e vocabulário.

Vamos conferir, a seguir, algumas dicas que irão te ajudar a entender como a preparação para a prova de espanhol do ENEM deve ser feita.

Pratique a leitura em espanhol

Praticar a leitura é uma estratégia utilizada por estudantes de qualquer língua estrangeira. Independentemente do seu nível de proficiência na língua espanhola, utilizar a técnica da leitura e interpretação de textos variados poderá ser muito eficiente ao longo da sua preparação para a prova do ENEM.

Você pode, por exemplo, incluir textos da língua espanhola no seu cotidiano. Siga páginas em espanhol nas redes sociais e acompanhe jornais veiculados na língua espanhola.

É recomendado que você comece a praticar a leitura com textos mais simples e, com o tempo, passe a ler materiais mais complexos e difíceis, como romances e novelas.



Você também pode gostar:

É importante também que você faça uma leitura atenta de qualquer texto que estiver lendo. Anote, por exemplo, expressões que você não conhece e depois procure o significado das mesmas. Se você perceber que uma palavra tem uma recorrência muito grande nos textos, é importante que você anote esse termo também, uma vez que ele pode ser cobrado no ENEM.

Estude com provas anteriores

As questões de espanhol do ENEM são construídas com base em um padrão que pode ser observado em todas as edições da prova.

Assim, se você estudar usando provas de edições passadas do ENEM, é muito provável que você se acostume com o tipo de questão presente na prova de língua estrangeira. Além disso, essa estratégia também é muito eficiente para quem quer descobrir quais são os tópicos abordados pelas questões de espanhol com maior frequência no ENEM.

Assista filmes e séries em espanhol

A sua preparação para enfrentar as questões de espanhol do ENEM pode também ser divertida, é claro. Você pode, por exemplo, incluir filmes e séries em espanhol para turbinar a sua preparação.

Enquanto você assiste um filme ou uma série em espanhol, é importante que você anote as palavras desconhecidas ou aquelas que chamaram mais a sua atenção.

Confira alguns filmes e séries interessantes que você pode incluir nos seus estudos:

Filme – Durante la tormenta (2018);

Série – La Cocinera de Castamar (2021);

Filme – Roma (2018);

Série – Alta Mar (2020).

Preste atenção nos elementos do enunciado

Quando você estiver enfrentando uma questão de espanhol na prova do ENEM, preste atenção em todos os elementos presentes no enunciado e não somente na pergunta em si.

Os estudantes possuem o hábito de ler somente o texto e as alternativas, mas isso pode ser um erro. Leia também as legendas das fotos, os elementos das imagens, a legenda dos textos, etc. Tenha em mente que importantes dicas para a resolução da questão podem estar presentes nesses elementos.