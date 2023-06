Jared Leto escala frente de hotel alemão sem arnês

Jared foi flagrado escalando o Hotel De Rome em Berlim na segunda-feira. Ele não estava super alto na parede, mas era alto o suficiente para atrair uma multidão… e alto o suficiente para se machucar se caísse. Ele conseguiu voltar com segurança, no entanto.

Não está claro qual era a intenção do ator, embora valha a pena mencionar que ele estava lá com o TikToker Younes Zarou – a gangue estava filmando alguns outros segmentos com Jared perto do hotel, incluindo uma cena cheia de fumaça.