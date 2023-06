Rick Ross Car Show é um enorme sucesso, até o condado de Fayette diz isso

Reproduzir conteúdo de vídeo



Rick Ross‘ A segunda feira anual de automóveis foi um grande sucesso … e isso não vem apenas dos milhares de pessoas presentes, mas também dos funcionários do condado de Fayette, que inicialmente relutaram com a coisa toda.

A equipe do condado de Fayette disse ao TMZ … Os planejadores do evento de Ricky Rozay fizeram um ótimo trabalho se comunicando com os funcionários e trabalhando com o condado para garantir que o evento ocorresse da maneira mais tranquila possível.

Agora, isso não quer dizer que tudo foi perfeito. Fomos informados de que houve cerca de 19 emergências médicas durante o show, mas o pessoal do EMS estava no local para ajudar.

Quatro dessas pessoas foram transportadas para um hospital, e apenas 1 caso acabou sendo grave.



Nossas fontes dizem que o Fire Marshal certificou-se de que Rick e companhia. estavam cumprindo o código e o Departamento de Saúde checou os vendedores de alimentos – tudo passou com louvor. Além disso, os xerifes estavam à disposição para maior segurança durante o evento.

Dizem-nos que até o tráfego também estava muito melhor em comparação com o pesadelo do ano passado no evento.



18/05/23 TMZ.com

Você vai se lembrar, Condado de Fayette inicialmente rejeitado A permissão de Rick para o show do carro, dizendo que não estava de acordo com as leis de zoneamento.

Funcionários do condado também disseram que o show inaugural do ano passado foi cancelado sem a aprovação deles – apesar de ser um enorme sucesso aos olhos de Rick – e eles não queriam que isso se repetisse.



21/05/22 @richforever

Claro, Da Boss acabou obtendo uma permissão com algumas diretrizes rígidas para o grande evento realizado em sua enorme propriedade da Promised Land em Fayetteville.



Acabou sendo mais um para os livros … com uma tonelada de celebridades e outras pessoas aparecendo quando RR subiu ao palco e exibiu uma variedade de chicotes e vendedores em sua propriedade.