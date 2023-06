Teltec Solutions ABRE VAGAS em SP, DF e PR

A Teltec Solutions, empresa brasileira que fornece soluções, serviços e consultoria de tecnologia da informação, com ênfase em cloud computing, segurança da informação e conectividade, está contratando novos funcionários em algumas cidades do país. Dito isso, antes de falar mais sobre, veja a lista de oportunidades abertas:

Account Manager I – Soluções em Cloud – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Comercial de Vendas I – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Soluções Pré-vendas II – Brasília – DF – Efetivo;

Analista de Soluções Pré-vendas – Segurança – Brasília – DF – Efetivo;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Teltec Solutions

Falando mais sobre a Teltec Solutions, é interessante destacar que são mais de 32 anos de mercado. Com experiência, competência e inovação, auxilia os clientes nos seus desafios de TI com as melhores pessoas, parcerias estratégicas e fabricantes globais como Cisco, F5, Fortinet, Microsoft, Palo Alto e diversos outros parceiros de solução, juntamente com um portfólio de serviços gerenciados próprios.

A Teltec atua e entrega resultados em todo o território nacional e tem escritórios em São Paulo (SP), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) Cuiabá (MT) e Recife (PE).

Por fim, a empresa segue na busca por talentos que sejam capazes de agregar novas ideias, abrindo espaço para o sucesso de maneira consistente, sustentável e resiliente, em meio aos desafios da tecnologia.

Como enviar o currículo?

Para se inscrever em uma das vagas da Teltec, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

