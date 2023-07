Antonino da Coopaíba afirma que será terceiro nome na disputa em Piaçabuçu

O presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares e dos Empreendimentos Solidários de Piaçabuçu – COOPAÍBA, Antonino Cardoso, afirmou durante entrevista concedida na noite da terça-feira, 25 de julho, ao PodNews On Cast que será o seu nome colocado como a terceira opção na disputa pela prefeitura do município ribeirinho no próximo pleito eleitoral de 2024.

Enaltecendo as candidaturas já postas na rua de Rymmes Lessa e Kayro Castro, o presidente da Coopaíba afirmou com muita tranquilidade que somou com Kayro na eleição passada, mas de forma natural e com os acontecimentos políticos não houve como os dois seguirem por caminhos diferentes, atestando a velha máxima de que cada eleição é uma nova história. “Uma nova história está prestes a começar”, afirmou Antonino.

“Eu sei porque me juntei e tenho plena consciência do porque estamos nos afastando. Nós somos um grupo que resolvemos crescer juntos. O meu perfil é outro, eu gosto de trabalho e acho que o poder econômico por si só não resolve a questão e acho que o meu legado aqui não é dinheiro, meu legado é trabalho”, afirmou Antonino em trecho de sua entrevista.

