Localiza SEGUE CONTRATANDO em SP, MG e MT

A Localiza, famosa marca que é uma das maiores e mais completas plataformas de mobilidade sustentável do mundo, está com algumas vagas disponíveis em duas regiões do país. Assim, antes de falar um pouco mais sobre, conheça quais são as vagas disponíveis:

Martelinho de Ouro – Várzea Grande – MT – Produção;

Mecânico de Autos – Várzea Grande – MT – Mecânica de Automóveis;

Inspetor Veicular – Várzea Grande – MT – Mecânica de Automóveis;

Lavador de Carros – Várzea Grande – MT – Lavagem de Automóveis;

Pintor Automotivo – Várzea Grande – MT – Pintura;

Funileiro (a) – Várzea Grande – MT – Produção;

Preparador de Pintura Automotiva – Várzea Grande – MT – Produção;

Polidor de Autos – Várzea Grande – MT – Polimento;

Lavador de Carros – Uberlândia – MG – Lavagem de Automóveis;

Líder de Polimento – Itaquaquecetuba – SP – Produção;

Higienizador (a) de Carros – Uberlândia – MG – Produção;

Tapeceiro – Belo Horizonte – MG – Carpintaria / Montagem de Móveis;

Preparador de Pintura Automotiva – Lagoa Santa – MG – Produção;

Funileiro – Itaquaquecetuba – SP – Produção;

Funileiro – Lagoa Santa – MG – Produção.

Mais sobre a Localiza

Sobre a Localiza, podemos destacar que a empresa está há 50 anos se desafiando a oferecer experiências encantadoras. Não à toa, é a maior empresa de aluguel de carros na América do Sul. Companhia de capital aberto listada na B3 e com elevado nível de governança corporativa, a Localiza traz em sua história resultados extraordinários de protagonismo e inovação.

Sobre a história, vale frisar que a emprea foi fundada em Belo Horizonte, em 1973. Ao longo do tempo consolidou-se como uma plataforma de negócios de mobilidade composta por Localiza, Localiza Gestão de Frotas, Localiza Seminovos, Localiza Meoo e Zarp Localiza, sendo hoje uma das 25 marcas mais valiosas do país pelo ranking da Interbrand.

A sinergia das áreas de eficiência aliada à excelência operacional permite à companhia oferecer as melhores soluções de mobilidade por meio de 620 agências, distribuídas em 5 países da América do Sul.

Como se candidatar?

Bom, agora que as vagas da Localiza já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

