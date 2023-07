De modo geral, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado com o objetivo de proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa. No entanto, uma novidade inédita possibilita o resgate antecipado do benefício, com o dinheiro sendo depositado na conta do solicitante em até uma hora.

Resgate do FGTS em até 1h na sua conta? Entenda

Algumas instituições oferecem a antecipação de parcelas do FGTS, especificamente do saque-aniversário, como forma de garantia para a contratação de empréstimos.

Inicialmente, essa linha de crédito era disponibilizada apenas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.

Contudo, ao longo do tempo outras instituições passaram a oferecê-la. No entanto, é importante ressaltar que, no caso de demissão, o saque-aniversário permite ao cidadão resgatar apenas o valor referente à multa rescisória, não a quantia total depositada na conta do fundo de garantia.

Dessa forma, por esse motivo, os trabalhadores devem avaliar se a antecipação desse benefício realmente compensa ou se pode se tornar uma nova fonte de dívidas.

Saque do FGTS em até 1h na conta

A Credfácil é uma das empresas que oferecem aos clientes a antecipação do saque-aniversário por um período de até doze meses, com o dinheiro sendo depositado na conta em apenas uma hora após a contratação. No entanto, outras instituições também oferecem essa possibilidade.

As vantagens desse serviço

Crédito sem consulta ao SPC e SERASA;

Não compromete o orçamento mensal;

Parcelas descontadas diretamente do FGTS, sem a necessidade de boletos;

Possibilidade de adquirir o empréstimo 100% pelo celular ou pessoalmente na Credfácil;

Processo sem burocracia.

Quem tem direito ao saque-aniversário do FGTS?



De forma geral, o saque-aniversário do FGTS está disponível para todos os trabalhadores formais que normalmente teriam direito a outras modalidades de saque do fundo. Confira as categorias beneficiadas:

Trabalhadores urbanos;

Trabalhadores rurais;

Trabalhadores intermitentes;

Trabalhadores temporários;

Trabalhadores avulsos;

Safreiros (operários rurais que trabalham apenas durante o período de colheita);

Atletas profissionais (jogadores de futebol, vôlei, etc.);

Diretores não empregados, equiparados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS;

Empregados domésticos.

O que muda com o saque-aniversário do FGTS?

Em suma, é importante estar ciente de que esse modelo impede o trabalhador de realizar o saque rescisório do FGTS, mesmo em caso de demissão sem justa causa. Isso ocorre porque o saque-aniversário possui um prazo de vigência de dois anos, durante o qual o trabalhador fica impossibilitado de retornar ao modelo de saque tradicional do FGTS.

No entanto, mesmo para aqueles que optaram pelo saque-aniversário e são demitidos sem justa causa, ainda têm direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado no fundo.

De modo geral, a oportunidade de resgate antecipado do FGTS em até uma hora traz benefícios e comodidade para os trabalhadores.

Contudo, é essencial avaliar cuidadosamente essa opção, considerando as suas necessidades financeiras e evitando o acúmulo de dívidas. A antecipação do benefício pode ser uma solução vantajosa, desde que seja utilizada de forma consciente e responsável.

Pontos de análise para o trabalhador

Antes de antecipar o FGTS, o trabalhador deve realizar uma análise cuidadosa para tomar uma decisão informada. Desse modo, o trabalhador deve avaliar se a antecipação do FGTS é realmente necessária para suprir alguma emergência ou demanda financeira urgente. Pois é importante ter clareza sobre o motivo pelo qual se está buscando essa antecipação.

Além disso, é fundamental analisar as condições do empréstimo oferecido pela instituição financeira que disponibiliza a antecipação do FGTS. O trabalhador deve verificar a taxa de juros, as tarifas e possíveis encargos adicionais que serão cobrados.

Com base nessas informações, é possível calcular o custo total do empréstimo e avaliar se é viável financeiramente. Por fim, o trabalhador precisa avaliar sua capacidade de pagamento. Ao avaliar a antecipação do FGTS, é crucial verificar se as parcelas serão adequadas ao orçamento mensal, sem prejudicar outras despesas essenciais.