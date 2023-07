SAIU a lista de quem vai e quem não vai receber o DINHEIRO de Julho do programa

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que visa auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste mês de julho, os beneficiários do programa já experimentaram receber os pagamentos referentes ao programa de transferência de renda. No entanto, alguns problemas foram relatados pelos beneficiários ao acessar o aplicativo Caixa Tem, responsável pelo pagamento de grande parte dos beneficiários. Neste artigo, vamos abordar quem receberá o benefício em julho, os problemas enfrentados pelos beneficiários ao acessar o aplicativo e como essas dificuldades não apresentam bloqueio ou cancelamento do benefício.

Pagamentos de Julho do Bolsa Família

De acordo com o calendário oficial divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho começaram no dia 18 e seguirão até o dia 31. No entanto , desde o início desses pagamentos, o aplicativo Caixa Tem tem apresentado falhas e erros, o que impede muitos beneficiários de receberem os valores liberados ou verificarem as informações de pagamento deste mês.

Problemas no Acesso ao Aplicativo Caixa Tem

Os beneficiários do Bolsa Família que conseguem acessar o aplicativo Caixa Tem se deparam com uma mensagem informando que os dados não estão disponíveis para consulta e que é necessário tentar novamente mais tarde. Em alguns casos mais graves, algumas famílias não conseguem nem mesmo realizar o login, pois a tela fica em branco.

É importante destacar que essas dificuldades de acesso ao aplicativo ocorrem principalmente devido ao alto fluxo de pessoas tentando entrar no app neste momento, uma vez que são mais de 20 milhões de usuários. Além disso, também podem ocorrer problemas no sistema do próprio aplicativo da Caixa Econômica Federal, que já devem ter sido identificados e estão sendo reparados. Portanto, as falhas no Caixa Tem não indicam que o beneficiário perdeu o direito de receber o benefício nem qualquer tipo de bloqueio. É importante evitar o pânico nesses casos.

Quem Receberá o Bolsa Família em Julho

Muitas famílias beneficiárias do programa de distribuição de renda acreditam que as dificuldades de acesso ou de consulta das informações de pagamento indicam que elas foram bloqueadas ou até mesmo canceladas da folha de pagamentos do programa, e, portanto, não esperavam os repasses de julho. No entanto, é necessário esclarecer que essas dificuldades são decorrentes dos problemas no aplicativo e não significam cancelamento do benefício.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, serão pagos neste mês de julho 20,9 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. No mês de junho, foram 21,2 milhões de grupos familiares que receberam o benefício. O cancelamento de 341 mil famílias de um mês para o outro ocorreu porque essas famílias elevaram sua renda para acima do limite estabelecer pelas regras do programa.

Portanto, de modo geral, deve receber o Bolsa Família de julho a grande maioria das famílias que já receberam no mês anterior, desde que tenham atendido a todas as regras do programa, como cadastro atualizado a cada dois anos, vacinação e matrícula na escola de menores de idade, e acompanhamento pré-natal para gestantes da família.

Em relação à renda mensal do grupo familiar, as regras do Bolsa Família encorajaram que ela esteja abaixo de R$218 por pessoa. Caso a renda ultrapasse esse valor e fique abaixo de R$ 660 por pessoa, a família entra na nova Regra de Proteção e recebe apenas metade do benefício. No entanto, qualquer valor acima disso resulta em cancelamentos, como ocorreu com as 341 mil famílias canceladas na última rodada.

Calendário de Pagamentos de Julho



Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho estão sendo realizados de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Confira abaixo o cronograma de depósitos na conta:

NIS de final 1 – depósito na conta em 18 de junho;

NIS de final 2 – depósito na conta em 19 de julho;

NIS de final 3 – depósito na conta em 20 de julho;

NIS de final 4 – depósito na conta em 21 de julho;

NIS de final 5 – depósito na conta em 24 de julho (valores disponibilizados no sábado, dia 22/07);

NIS de final 6 – depósito na conta em 25 de julho;

NIS de final 7 – depósito na conta em 26 de julho;

NIS de final 8 – depósito na conta em 27 de julho;

NIS de final 9 – depósito na conta em 28 de julho;

NIS de final 0 – depósito na conta em 31 de julho (valores disponibilizados no sábado, dia 29/07).

É importante ressaltar que esses dados podem sofrer alterações e é fundamental que os beneficiários acompanhem como informações oficiais divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

O Programa Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo brasileiro para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste mês de julho, os pagamentos estão sendo realizados aos beneficiários de acordo com o calendário oficial divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Apesar das dificuldades de acesso ao aplicativo Caixa Tem, é importante destacar que esses problemas não indicam bloqueio ou cancelamento do benefício. A maioria das famílias que já receberam o benefício no mês anterior devem continuar a receber, desde que tenham cumprido todas as regras do programa. É fundamental que os usuários acompanhem as informações oficiais para os processos atualizados sobre os pagamentos.