SEJUS ES anuncia edital com vagas para Inspetor Penitenciário

O SEJUS ES (Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo) anuncia edital com 125 vagas. O cargo ofertado é inspetor penitenciário.

Os interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 10 de julho de 2023, pela internet, por meio deste endereço eletrônico. As inscrições serão gratuitas.

Vagas SEJUS ES

Ao todo são 125 vagas, além de formação de cadastro reserva. Entre as oportunidades imediatas são 69 vagas para homens e outras 56 vagas para mulheres nas unidades prisionais do estado. Sobre cotas, 17% serão reservas aos candidatos negros e 3% ficam para pessoas indígenas

Além de ensino médio, os candidatos interessados precisam ter os seguintes requisitos:

Carteira Nacional de Habilitação, na Categoria “B”;

Idade mínima de dezoito anos completos na data do encerramento da inscrição;

Carteira de identidade civil, entre outros.

As vagas do SEJUS ES serão distribuídas nos seguintes municípios:

Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana e Guarapari : Feminino (20);

: Feminino (20); Aracruz : Feminino (5);

: Feminino (5); Barra de São Francisco : Masculino (3) e Feminino (1);

: Masculino (3) e Feminino (1); São Domingos do Norte : Masculino (3) e Feminino (1);

: Masculino (3) e Feminino (1); Colatina : Masculino (16) e Feminino (9);

: Masculino (16) e Feminino (9); São Mateus : Masculino (14) e Feminino (5);

: Masculino (14) e Feminino (5); Linhares : Masculino (11) e Feminino (5);

: Masculino (11) e Feminino (5); Marataízes : Masculino (3) e Feminino (1);

: Masculino (3) e Feminino (1); Cachoeira de Itapemirim: Masculino (16) e Feminino (9).

O salário pago será de R$ 3.741,06, além de auxilio alimentação de R$ 600. A carga horária será de escala 12x36h ou 24x72h, ou em horário de expediente de 8h diárias, totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

Atribuição do cargo SEJUS ES



Entre as atribuições do cargo estão:

desempenhar atividades de segurança e vigilância interna dos estabelecimentos prisionais; exercer atividades de movimentação e vigilância de presos; realizar buscas periódicas nas celas e em qualquer área do complexo penitenciário; realizar revistas, além de desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas aos presos, entre outras atividades.

Requisitos SEJUS ES

Para o cargo, o candidato precisa apresentar os seguintes requisitos:

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

– Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

– Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado nos termos do artigo 12, § 1.º, da Constituição Federal.

– Estar em dia com as obrigações eleitorais.

– Possuir carteira de identidade civil.

– Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na data da contratação.

– Possuir Carteira Nacional de Habilitação, Categoria de Habilitação “B” ou superior;

– Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do encerramento da inscrição.

– Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada através do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

– Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis meses.

– Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal.

– Cumprir as determinações deste edital.

– Não ter tido contrato de trabalho rescindido por Processo Administrativo Disciplinar da Corregedoria;

– Possuir, na data de encerramento das inscrições, a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o exercício da atividade (cursos e/ou experiência profissional);

– Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37, XVI da CF).

– As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a SEJUS do direito de excluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo ainda seu autor na forma da lei.

Como serão as provas?

As fases deverão acontecer do seguinte modo:

Inscrição e qualificação, de caráter classificatório e eliminatório;

Entrega de documentação comprobatória referente a qualificação profissional, conforme convocação, de caráter eliminatório;

Entrega de documentação referente a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, conforme convocação, de caráter eliminatório;

Entrega de documentação para assinatura de contrato, conforme convocação, de caráter eliminatório.

A vigência do contrato SEJUS ES é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade.

Para acessar o edital, clique aqui