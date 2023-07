Vereador Derivan diz que tem derrotada em Penedo que anda com grupo emprestado

Na sessão ordinária desta quinta-feira, 13, o vereador Derivan Thomaz, usou a tribuna da Casa de Leis para agradecer ao prefeito Ronaldo Lopes (MDB), pelos trabalhos realizados por toda sua equipe quando da necessidade de ações emergenciais por força das chuvas que castigaram a região nos últimos dias, aproveitando a ocasião para também fazer um desabafo em relação às críticas que vem recebendo de pessoas que atuam na linha de oposição ao atual gestor.

Em sua fala, Derivan afirmou que só conquista uma eleição quem tem trabalho prestado e compromisso com o povo. O parlamentar enfatizou a necessidade de dedicar-se ao desenvolvimento da cidade e aproveitou para enviar uma mensagem direta a uma pessoa que ele chamou de “derrotada reincidentemente”. Em alto e bom som, o experiente edil destacou que o sucesso de um político vem através do trabalho e por ele que se alcança o sucesso.

“Nunca vi ninguém ganhar eleição sem trabalho. Agora tem pessoa derrotada reincidentemente que não fez quando esteve no poder. Sabe por que? Porque perseguiu, não trabalhou. Quando esteve no poder luxou e não trabalhou. Quando esteve no poder, esnobou. Quando esteve no poder somente a soberba pairou sobre sua secretaria”, declarou o parlamentar”.

O parlamentar não poupou críticas ao mencionar que essa mesma pessoa, que segundo ele “não tem grupo e usa um grupo político emprestado”, tem promovido reuniões baseadas em fofocas e mentiras, incluindo o uso indevido de seu nome. Antes de encerrar seu discurso, o vereador avisou: “Se alguém deseja discutir meu nome, estou aqui. Quem tem trabalho e tem o que dizer está aqui”, concluiu Derivan.