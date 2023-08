ALERTA GERAL de TEMPESTADES, vento seco e FRENTE FRIA

A semana que se inicia será marcada por uma intensa atividade climática no Brasil. As previsões são de uma provável onda de tempestades devido à passagem de uma frente fria, ventos fortes do quadrante Norte. Haverá também a presença de uma massa de ar quente extremamente intensa, com possíveis recordes de temperatura para o inverno em algumas regiões. Ainda tem a expectativa de entrada de uma massa de ar polar forte.

Uma massa de ar excepcionalmente quente se espalhará por grande parte do território brasileiro. O resultado serão temperaturas extremas para o inverno em diversas localidades. Máximas próximas ou acima de 40ºC são previstas em vários estados. O calor será especialmente notável no Centro-Oeste e Sudeste, onde muitas cidades podem atingir ou superar os 40ºC entre quarta e quinta-feira. Essas marcas ultrapassarão os níveis observados até nos dias mais quentes do verão.

As consequências da frente-fria nas regiões do Brasil

O Rio Grande do Sul sentirá a influência do ar quente já a partir de terça-feira, com temperaturas acima de 30ºC em diversas cidades. Na quarta-feira, o Noroeste e Norte gaúcho ainda terão calor, enquanto nas outras regiões a temperatura cairá acompanhada de chuvas e possíveis tempestades. Em Santa Catarina, o Oeste pode registrar máximas entre 32ºC e 34ºC na quarta-feira, enquanto no Sul e Vale do Itajaí, as temperaturas podem chegar a 35ºC a 38ºC, possivelmente até mais altas em algumas áreas.

O auge do calor para o Centro-Oeste e Sudeste está previsto para quarta e quinta-feira, com máximas ao redor ou acima de 35ºC em grande parte de São Paulo. Ademais, as temperaturas perto dos 40ºC em algumas áreas do interior paulista. No Rio de Janeiro, também são esperadas máximas próximas ou acima de 40ºC nesses dois dias.

Esse calor extremo é resultado da influência de uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera, que estará ativa. Além do calor, essa corrente poderá trazer rajadas de vento fortes do quadrante Norte, variando entre 50 km/h e 70 km/h em várias cidades. Em áreas de relevo mais acentuado, o vento pode ser ainda mais intenso, alcançando velocidades de 70 km/h a 90 km/h ou até mais.

A corrente de jato em baixos níveis causará ventos quentes que, ao descer a encosta da Serra do Mar, provocarão superaquecimento por compressão (aquecimento adiabático) nos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro entre quarta e quinta-feira. Isso poderá resultar em quebra de recordes de calor para o mês de agosto no Centro-Oeste e principalmente no Sudeste do Brasil.

Instabilidade no tempo

Uma frente fria está prevista para avançar pela região Sul e Leste do Rio Grande do Sul durante a terça-feira, trazendo chuvas e risco de tempestades. Sem contar que haverá a possibilidade de queda de granizo em Buenos Aires e no Uruguai no começo do dia. No Oeste e Noroeste gaúcho, o clima continuará muito quente. A instabilidade também alcançará o Leste de Santa Catarina.



Na quarta-feira, a instabilidade se concentrará no Rio Grande do Sul, com previsão de chuvas e temporais. Já na quinta-feira, a frente fria trará mais chuvas e tempestades para o Norte gaúcho e, em seguida, se deslocará para parte de Santa Catarina e Paraná, onde haverá forte instabilidade localizada. Na sexta-feira, é esperada muita chuva com alto risco de tempo severo em Santa Catarina e Paraná. A frente fria também provocará chuvas e tempestades isoladas em áreas de São Paulo e do Centro-Oeste.

Na sequência da frente fria, uma massa de ar frio de origem polar, de intensidade forte, chegará ao Sul do Brasil no final da semana, resultando em uma queda acentuada na temperatura e a formação de geada no próximo fim de semana. Nesse período, a frente fria trará chuvas e temporais isolados em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil.

O final de agosto historicamente é caracterizado por eventos extremos, o que se encaixa na transição entre o inverno climático (trimestre junho a agosto) e a primavera. A história registra ocorrências como o evento de neve em Porto Alegre em 1984 e o tornado F3 em Muitos Capões no final de agosto de 2005. Esses extremos climáticos, tanto de frio quanto de calor, são típicos dessa época do ano. Em 2023, a proximidade com a primavera torna o período ainda mais propenso a registros de tempo severo.