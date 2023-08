ATENÇÃO! Bradesco anuncia nova forma de parcelamento no cartão e surpreende clientes

O Bradesco, um dos principais bancos do Brasil, acaba de anunciar uma novidade que vai trazer mais flexibilidade e praticidade para seus clientes. Agora, é possível parcelar compras realizadas à vista na fatura do cartão de crédito Bradesco. Essa nova funcionalidade está disponível no aplicativo Bradesco Cartões e já pode ser acessada pelos usuários.

Parcelamento de Compras a Vista: Mais Liberdade Financeira

O parcelamento de compras a vista é uma opção que vem sendo adotada por diversos bancos, e o Bradesco não poderia ficar de fora dessa tendência. Com essa nova funcionalidade, os clientes têm a liberdade de organizar sua vida financeira de maneira mais eficiente em casos de emergência, sem comprometer o orçamento mensal.

Para aproveitar essa facilidade, é necessário que o valor da compra seja acima de R$ 100. Dessa forma, o cliente pode selecionar a compra desejada na fatura do cartão e simular o parcelamento, verificando os valores dos juros. Após a confirmação do parcelamento, a compra a vista será estornada em até 48 horas e o valor será debitado no crédito do cartão.

Como Parcelar Compras a Vista com o Cartão Bradesco

O processo para parcelar compras a vista com o cartão Bradesco é simples e rápido. Basta seguir os passos abaixo:

Acesse o aplicativo Bradesco Cartões; Escolha na fatura a compra que deseja parcelar; Simule o parcelamento e verifique os valores de juros; Confirme o parcelamento.

Após seguir esses passos, a compra a vista será estornada e o parcelamento será debitado no seu cartão de crédito. Essa facilidade proporcionada pelo Bradesco traz mais comodidade e flexibilidade para os clientes lidarem com suas finanças.

Caso você ainda não seja cliente do Bradesco, mas deseja usufruir dessa nova funcionalidade de parcelamento de compras a vista, você pode solicitar um cartão de crédito Bradesco agora mesmo. Uma excelente opção é o Bradesco Like Visa, um cartão livre de anuidade que oferece cashback atrativo de 1,5% a 3% para você conseguir uma renda extra.

O Bradesco Like Visa é uma opção completa, que oferece diversos benefícios aos seus clientes. Além do cashback, o cartão conta com benefícios Visa Signature, como acesso a salas VIP em aeroportos, cobertura de atraso de bagagem, proteção de compra e muito mais. Solicite agora mesmo clicando no botão “Peça agora” e aproveite todos os benefícios que o Like Visa oferece.

Comparativo de Cartões de Crédito Bradesco

Ao solicitar um cartão de crédito Bradesco, é importante conhecer as diferentes opções disponíveis. Para te ajudar nessa escolha, vamos apresentar um comparativo entre dois cartões do Bradesco: o Bradesco Like Visa e o Bradesco Platinum Visa.

Cartão de Crédito Anuidade Limite de Crédito Benefícios Bradesco Like Visa Não possui Personalizado Cashback de 1,5% a 3%, benefícios Visa Signature Bradesco Platinum Visa R$ 600,00 Personalizado Benefícios Visa Platinum

Ambos os cartões oferecem benefícios exclusivos aos clientes. O Bradesco Like Visa se destaca pelo cashback atrativo, que pode ser utilizado como uma renda extra, além dos benefícios Visa Signature. Já o Bradesco Platinum Visa oferece benefícios Visa Platinum, como assistência médica internacional, serviço de concierge e acesso a salas VIP.

O Bradesco está sempre em busca de inovações para oferecer mais comodidade e praticidade aos seus clientes. Com a opção de parcelamento de compras a vista no cartão de crédito, fica mais fácil organizar as finanças pessoais e lidar com imprevistos. Além disso, o Bradesco oferece diversas opções de cartões de crédito, como o Bradesco Like Visa, que traz benefícios exclusivos e cashback atrativo.

Não perca tempo, solicite seu cartão de crédito Bradesco agora mesmo e aproveite todos os benefícios que ele oferece. Seja parte dessa revolução no parcelamento de compras e tenha mais liberdade financeira com o Bradesco.