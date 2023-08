ATENÇÃO! Novo saque do FGTS é disponibilizado para ESTES trabalhadores; Confira

Desde o dia 1º de agosto, a Caixa Econômica Federal disponibilizou os valores correspondente ao saque aniversário do mês em questão. Os trabalhadores que fizeram a opção por essa modalidade têm a possibilidade de resgatar uma parcela do saldo contido em suas contas no mês do seu aniversário.

Essa abordagem, introduzida pela Caixa em 2020, possibilita que trabalhadores formais resgatem até metade do saldo total acumulado em suas contas, seja ativa ou inativa, pertencentes ao Fundo de Garantia, uma vez a cada ano.

A quantia exata que um indivíduo pode resgatar está diretamente relacionada ao montante total que ele tem acumulado nas contas do FGTS.

Para os nascidos no mês de agosto, o acesso ao saque aniversário do FGTS já está disponível. Isso oferece aos trabalhadores a oportunidade de utilizar esses recursos de maneira mais flexível, alinhando-se às suas necessidades financeiras individuais.

Vale ainda pontuar que, quem não escolheu essa opção inicialmente, tem a oportunidade de requerer a transferência até o dia 31 de agosto. Para aqueles que comemoram seus aniversários neste mês, está autorizada a realização do resgate até o prazo final de 31 de outubro.

Portanto, é importante que os interessados ajam dentro desses períodos para garantir a transferência ou o resgate de acordo com as suas preferências.

Enfim, organizamos esse texto para esclarecer várias dúvidas sobre o saque aniversário. Portanto, continue essa leitura com a gente.

Antes de tudo, como fazer o saque?

Para ter acesso aos valores do FGTS que foram liberados e efetuar solicitações de saque aniversário, é simples e conveniente: tudo pode ser realizado diretamente através do aplicativo do FGTS.



Esse aplicativo permite consultar os montantes disponíveis para saque e fazer solicitações de retirada, utilizando uma conta de sua titularidade em qualquer instituição bancária.

A grande vantagem desse processo é a sua total praticidade e digitalização, eliminando a necessidade de deslocamento até uma agência física.

Desde fevereiro de 2020, essa funcionalidade encontra-se ativa, possibilitando que você gerencie seus recursos do FGTS de forma ágil e sem complicações.

Quem tem direito ao Saque Aniversário?

O trabalhador precisa estar de acordo com as regras gerais do programa para realizar o resgate de fundos no mês de seu aniversário. Além disso, é crucial ter pleno conhecimento do saldo que foi depositado em sua conta.

Também é importante ter em mente que o modelo de saque, conhecido como saque aniversário, restringe a possibilidade de o trabalhador efetuar um saque rescisório do FGTS em caso de demissão sem justa causa.

Essa restrição deriva do fato de que o saque aniversário possui uma vigência de dois anos, durante os quais o trabalhador não pode optar por retornar ao modelo tradicional de saque do Fundo de garantia, isto é, o saque-rescisão.

Todavia, é válido ressaltar que, mesmo sob o regime do saque aniversário, o trabalhador mantém o direito de receber a multa rescisória de 40% sobre o valor total depositado no fundo, caso seja demitido sem justa causa. Essa garantia continua intacta, independentemente da opção pela modalidade escolhida.

Portanto, ao optar pelo saque aniversário, o trabalhador precisa considerar tanto a limitação temporal imposta pela vigência de dois anos quanto a permanência do direito à multa rescisória em caso de dispensa injustificada.

A compreensão plena dessas nuances é essencial para que o trabalhador possa tomar decisões informadas e estratégicas em relação ao seu FGTS.

Como solicitar a modalidade Saque Aniversário do FGTS?

Para começar a usufruir dos benefícios do saque aniversário, é necessário seguir algumas etapas simples:

Baixar e instalar o aplicativo oficial do FGTS em seu dispositivo; Realizar o login no aplicativo utilizando a conta vinculada à Caixa Econômica Federal; Escolher a opção claramente indicada como “Saque Aniversário“.

Vale ressaltar que ao optar pelo saque-aniversário, é importante estar ciente de que você deverá permanecer nesse modelo por, pelo menos, 24 meses consecutivos.

Durante esse período, você não poderá retornar ao modelo de saque-rescisão, que é o tradicional. Portanto, avalie cuidadosamente essa escolha de acordo com suas necessidades financeiras e planos futuros.

Esse processo permitirá que você desfrute das vantagens do saque aniversário do FGTS, proporcionando maior flexibilidade no acesso aos seus recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Lembrando sempre que essa decisão deve ser tomada de forma consciente, levando em consideração seus objetivos financeiros de curto e médio prazo. Além disso, você precisa analisar os prós e contras para definir qual modalidade oferece as melhores condições para o seu caso específico.