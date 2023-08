AVISO IMPORTANTE! Descubra agora 4 configurações práticas que deixam o seu Whatsapp otimizado e com memória LIVRE

O WhatsApp é a rede social mais popular do mundo e uma das mais utilizadas pelos brasileiros. Embora essa plataforma revolucionária tenha aprimorado a conectividade global e a forma como nos comunicamos no dia a dia, ela também possui algumas limitações que podem gerar incômodos aos usuários. Um dos principais problemas é o consumo excessivo de memória nos dispositivos.

A luta para manter o desempenho dos smartphones é uma realidade para muitos usuários, mas existem algumas dicas que podem ajudar a otimizar a memória do WhatsApp e melhorar o desempenho do seu aparelho.

1. Gerenciando o Armazenamento

O WhatsApp oferece aos seus usuários uma solução prática para otimização da memória interna dos aparelhos. É possível acessar os dados armazenados relacionados ao aplicativo diretamente na plataforma. Para isso, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo na tela com os chats. Clique nos três pontinhos no canto superior direito. Selecione a opção Configurações. Em seguida, clique em Armazenamento e Dados. Agora, selecione a opção Gerenciar Armazenamento.

Ao seguir esses passos, você terá acesso a todos os itens gravados no dispositivo e recebidos via mensagem, além de poder visualizar o tamanho de cada arquivo. Assim, poderá escolher quais arquivos devem ser excluídos para liberar espaço em sua memória.

2. Economize Espaço Desativando o Download Automático

Com as atualizações do WhatsApp, como o envio de fotos, vídeos e arquivos em grupos, muitos celulares acabam tendo a memória ocupada por mídias que nem mesmo foram abertas ou escolhidas para download. No entanto, é possível desativar o download automático e fazer o download manualmente apenas dos arquivos desejados. Siga os passos abaixo para realizar essa configuração:

Abra as configurações na tela inicial do WhatsApp , clicando nos três pontos no canto superior direito. Selecione a opção Armazenamento e Dados. Em seguida, clique em Download Automático. Desabilite todas as opções e deixe o status de cada caixa como “Nenhum arquivo de mídia”.

Dessa forma, você terá o controle total sobre os arquivos que serão baixados, evitando o consumo desnecessário de memória.



Você também pode gostar:

3. Limpe o Cache do WhatsApp

O cache do telefone utiliza a memória para armazenar informações temporárias que podem ser úteis, mas também podem ocupar espaço desnecessário. Por isso, é recomendado fazer a limpeza do cache frequentemente. Siga os passos abaixo para limpar o cache do WhatsApp:

Acesse as configurações do seu aparelho, fora do aplicativo. Procure pela opção Armazenamento ou Armazenamento Interno. Em seguida, clique em Aplicativos. Encontre o WhatsApp na lista de aplicativos instalados. Clique na opção Limpar Cache.

Cuidado para não excluir todos os dados do dispositivo, pois isso apagará também as mensagens do WhatsApp. Caso seja usuário de um iPhone, será necessário fazer um backup dos dados, desinstalar e instalar o aplicativo novamente e, em seguida, fazer o upload dos dados armazenados.

4. Ative as Mensagens Temporárias

As mensagens temporárias são uma opção recente do WhatsApp que permite aos usuários definirem um tempo para a limpeza automática das conversas selecionadas. Essa função pode ser ativada no gerenciamento de armazenamento do aplicativo. Ao ativar essa opção, você poderá ter um controle maior sobre o espaço ocupado pelas conversas.

Agora que você conhece essas dicas, experimente aplicá-las e veja como o desempenho do seu dispositivo pode melhorar. Siga essas orientações para otimizar a memória do WhatsApp e garantir um uso mais eficiente do seu smartphone. Caso tenha alguma dúvida ou queira compartilhar sua experiência, deixe um comentário abaixo!