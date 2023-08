Bradesco anuncia grande novidade para os clientes e surpreende

O Bradesco, um dos maiores bancos do Brasil, busca constantemente maneiras de aprimorar a qualidade de seus serviços e o atendimento aos clientes. Em uma iniciativa ousada, a instituição fechou um contrato com a empresa Starlink, pertencente ao bilionário norte-americano Elon Musk, para fornecer internet por satélite em algumas de suas agências bancárias.

Essa tecnologia revolucionária tem o potencial de levar conexão de alta velocidade para regiões remotas e carentes de infraestrutura de cabeamento convencional.

Parceria com a Starlink

A Starlink, uma empresa da SpaceX, de Elon Musk, é conhecida por seu ambicioso projeto de levar internet de alta velocidade para todo o mundo por meio de uma constelação de satélites em órbita terrestre baixa. A parceria entre o Bradesco e a Starlink permitirá que agências bancárias em algumas cidades do interior do Estado do Amazonas tenham acesso a essa tecnologia inovadora até o final deste mês de agosto.

A Sencinet, uma integradora de soluções e serviços gerenciados, também está envolvida nessa operação. Segundo Jayme Ribeiro, diretor-executivo de vendas e marketing da empresa, a nova tecnologia proporcionará uma velocidade até 100 vezes maior do que a internet atualmente utilizada. Isso significa uma conexão mais rápida, estável e confiável para os clientes do Bradesco nessas regiões.

Agências do Bradesco com Internet por Satélite

Até o momento, algumas agências bancárias do Bradesco nas cidades de Tefé, Carauari, Benjamin Constant e Tabatinga já tiveram a internet via satélite ativada. Essa conquista representa um avanço significativo para o acesso à tecnologia nessas localidades, que muitas vezes são carentes de infraestrutura de telecomunicações.

O Bradesco tem planos de expandir a nova tecnologia para outros municípios, como Alvarães, São Gabriel da Cachoeira, Japurá, Maraã, Juruá e Uarini, além de comunidades ribeirinhas. Segundo Walkiria Marchetti, executiva de Tecnologia da Informação (TI) do banco, o aumento da velocidade da internet nessas localidades possibilitará oferecer melhores serviços aos clientes, como o Pix, que muitas vezes demora mais para ser processado em regiões com conexões precárias.

A internet por satélite do Starlink eliminará essa barreira e permitirá que os clientes do Bradesco tenham acesso a transações financeiras mais rápidas e eficientes.

Como Funciona a Internet por Satélite



A tecnologia de internet por satélite oferecida pela Starlink funciona por meio da transmissão de dados a vácuo do espaço. Diferentemente da fibra óptica, não é necessário construir uma infraestrutura de cabeamento complexa para levar a conexão até as agências bancárias. Essa tecnologia inovadora utiliza uma rede de satélites em órbita terrestre baixa para fornecer uma conexão estável e de alta velocidade.

A SpaceX, empresa controladora da Starlink, planeja colocar aproximadamente 4.500 satélites em operação até o próximo ano. Com autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para operar até março de 2027, a Starlink está expandindo rapidamente sua cobertura e tornando a internet acessível em regiões isoladas e remotas do país.

Benefícios da Internet por Satélite para o Bradesco

A parceria entre o Bradesco e a Starlink traz diversos benefícios para o banco e seus clientes. Com a internet por satélite, as agências bancárias poderão oferecer um atendimento mais ágil e eficiente, garantindo transações financeiras mais rápidas e seguras. Além disso, a conexão de alta velocidade permitirá que os clientes do Bradesco tenham acesso a serviços digitais avançados, como o Pix, sem as limitações impostas pela infraestrutura de internet convencional.

A iniciativa também contribui para reduzir a exclusão digital em regiões remotas, proporcionando acesso à informação e oportunidades financeiras para comunidades que muitas vezes são negligenciadas. O Bradesco está comprometido em levar inovação e inclusão para todos os seus clientes, independentemente de sua localização geográfica.

O Futuro das Agências Bancárias

O uso da internet por satélite nas agências bancárias do Bradesco é apenas um exemplo de como a tecnologia está transformando o setor financeiro. As instituições bancárias estão se adaptando às demandas dos clientes por serviços mais ágeis, seguros e digitais. A conexão de alta velocidade fornecida pela Starlink é um passo importante nessa transformação, permitindo que os bancos ofereçam uma experiência bancária moderna e eficiente em qualquer lugar do país.

Com a expansão da internet por satélite, outras instituições financeiras também poderão aproveitar os benefícios dessa tecnologia inovadora. A inclusão digital se torna uma realidade em regiões que antes eram consideradas fora do alcance da conexão de alta velocidade.

Ademais, o Bradesco, em parceria com a Starlink, está revolucionando o acesso à internet em suas agências bancárias. A tecnologia de internet por satélite proporciona uma conexão de alta velocidade e confiável em regiões remotas e carentes de infraestrutura de cabeamento convencional. Essa iniciativa coloca o banco na vanguarda da inovação e do atendimento ao cliente, garantindo serviços ágeis, seguros e eficientes.

A parceria entre o Bradesco e a Starlink representa um marco para o setor bancário e prova que a tecnologia pode superar barreiras geográficas e promover a inclusão digital. A internet por satélite é o futuro das agências bancárias, proporcionando uma experiência bancária moderna e conectada em qualquer lugar do país.

O Bradesco está pavimentando o caminho para um setor financeiro mais inovador e acessível a todos os brasileiros.