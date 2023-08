Como executar um jogo no modo de administrador 2023

Às vezes, o Windows pode não iniciar o jogo com as permissões necessárias. Se o jogo que você está tentando executar não receber as permissões necessárias, ele poderá falhar na execução ou apresentar alguns problemas intermediários.

Para evitar que isso aconteça, você pode iniciar o jogo no modo administrador. Isso permitirá que o jogo acesse uma pasta restrita e faça alterações no sistema.

Mas como isso pode ser feito? Se você está procurando um guia para iniciar o jogo no modo administrador, este artigo irá ajudá-lo; vamos ver como.

Como executar um jogo no modo administrador?

Existem algumas maneiras de iniciar o jogo no modo administrador. Você pode fazer isso no menu Iniciar, atalho na área de trabalho, Gerenciador de tarefas e propriedades do jogo.

Este método envolve procurar o jogo no menu Iniciar e executá-lo no modo de administrador a partir daí. Abaixo estão as etapas para fazer isso-

aperte o janelas tecla do teclado para abrir o Menu Iniciar .

Aqui, digite o nome do jogo que deseja jogar.

Selecione o jogo no resultado da pesquisa e clique em Executar como administrador .

Quando o prompt do UAC aparecer, clique em Sim .

Inicie o jogo no modo administrador através do ícone da área de trabalho

Outra forma de iniciar o jogo no modo administrador é através do ícone na área de trabalho. Porém, para este método, o ícone do jogo deve estar presente na área de trabalho; se você não tiver o ícone do jogo na área de trabalho, pode simplesmente tentar o próximo método. Veja como você pode iniciar o jogo no modo administrador através do ícone na área de trabalho-

Clique com o botão direito no ícone do jogo na área de trabalho.

No menu de contexto que se abre, clique em Executar como administrador.

Agora você receberá um prompt do UAC; Clique em Sim continuar.

Inicie o jogo no modo administrador através do Gerenciador de tarefas

Você também pode usar o Gerenciador de Tarefas do seu PC para executar o jogo como administrador. Este método é semelhante a iniciar outros aplicativos e novas tarefas no Gerenciador de Tarefas. Você pode seguir as etapas abaixo para fazer isso-

Imprensa o janelas chave para abrir o Menu Iniciar .

o Aqui, pesquise o jogo que deseja jogar. Selecione-o no resultado da pesquisa e clique em Abrir local do Ficheiro .

No local, clique com o botão direito no atalho do jogo e clique em Copiar como caminho .

Agora, abra Gerenciador de tarefas pressionando Ctrl + Shift + Esc atalho de teclado.

Aqui, clique no Execute nova tarefa opção.

Cole o endereço ao lado do Abrir campo.

Em seguida, marque a caixa de seleção dizendo Crie esta tarefa com privilégios administrativos e depois clique em OK .

Isso executará o jogo como administrador .

Inicie o jogo no modo administrador através das propriedades do jogo

Outra forma de iniciar o jogo no modo administrador é através das propriedades do jogo. Ao seguir esse método, o jogo será sempre executado como administrador e você não precisará fazer isso manualmente novamente. Para fazer isso, siga as etapas mencionadas abaixo-

Abra o Menu Iniciar e digite o nome do jogo.

Agora, selecione o jogo e selecione Abrir local do Ficheiro .

Na pasta, clique com o botão direito no atalho do jogo e clique em Propriedades no menu de contexto.

No Propriedades vá para o Compatibilidade aba.

Verificar Execute este programa como administrador opção.

Clique em Aplicar e depois OK .

Agora, sempre que você executar o jogo, ele iniciará como administrador sempre.

Inicie o jogo no modo administrador através da caixa de diálogo Executar

Você pode usar a caixa de diálogo Executar para iniciar programas e também jogos. Você pode executar os jogos normalmente ou em modo de administrador através da caixa de diálogo Executar. Veja como você pode fazer isso-

Imprensa Janelas + S combinação de teclas e procure o jogo na Pesquisa do Windows.

combinação de teclas e procure o jogo na Pesquisa do Windows. No resultado da pesquisa, selecione o jogo e clique em Abrir local do Ficheiro.

Clique com o botão direito no jogo na pasta e clique em Copiar como caminho.

Abra o Caixa de diálogo Executar através de Janelas + R atalho de teclado.

através de atalho de teclado. Cole o caminho do jogo no Caixa de diálogo Executar.

Agora, pressione Ctrl + Shift + Enter .

. Clique em Sim quando o prompt do UAC aparecer.

quando o prompt do UAC aparecer. Isso iniciará o jogo como administrador.

Execute jogos Steam no modo de administrador

Se você tem jogos no Steam e deseja executá-los como administrador em seu PC com Windows, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

Abrir Explorador de arquivos no seu PC; você pode fazer isso pressionando o Janelas + E combinação de teclas.

o Navegue até o seguinte caminho no File Explorer- C:\Arquivos de Programas (x86)\Steam\steamapps\common



Observação- O Comum pasta inclui todas as pastas do jogo instaladas no seu PC.

Clique duas vezes na pasta do jogo que deseja jogar.

Agora, clique com o botão direito no arquivo executável do jogo e clique em Executar como administrador .

No UAC alerta, clique em Sim .

Conclusão

Se você estiver enfrentando problemas ao executar um jogo específico em seu PC, executá-lo como administrador deve resolver o problema. Acima estão todas as maneiras de iniciar o jogo no modo Administrador no PC com Windows. Você pode seguir os métodos acima para executar o jogo com privilégios administrativos.

