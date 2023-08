CONFIRMADO quem pode sacar até R$ 1.420 do Bolsa Família em agosto; veja a lista

Descubra quem pode sacar até R$ 1.420 do Bolsa Família e entenda se a sua família está dentro dos requisitos necessários para receber esse valor.

Afinal, muito embora o pagamento do Bolsa Família venha passando por mudanças e, em muitos casos, atingindo valores históricos, é preciso estar ciente de que nem todas as pessoas podem receber o valor total.

Para ter acesso a essa transferência, alguns fatores precisam ser contemplados pela família, e a é sobre isso que este nosso conteúdo comenta. Acompanhe e tire as suas dúvidas.

Quem pode sacar até R$ 1.420 do Bolsa Família em agosto? Quais os critérios?

O valor de R$ 1.420 que será pago a muitas famílias, como um marco histórico, será transferido com base em um critério importante: a quantidade de membros que vivem na mesma casa.

Isso porque, para que o valor chegue a esse preço, o cálculo que é feito se baseia em quantas pessoas vivem no mesmo lar. Afinal, cada membro da família, de forma geral, têm o direito de receber R$ 142 por mês, de modo individual.

Isso quer dizer que se uma família numerosa possui 10 membros, automaticamente o valor de R$ 142 será multiplicado por 10.

Portanto, faça as contas: veja quantas pessoas vivem com você e que também estão incluídas no seu cadastro no CadÚnico. Em seguida, calcule o valor que receberá no mês de agosto. Se forem 10 pessoas, o valor mínimo será de R$ 1.420.

Entretanto, se forem menos pessoas, o pagamento acontecerá de modo proporcional. Lembrando que mesmo quando há poucas pessoas na família, não existe a possibilidade de receber menos que R$ 600 por mês. Isto é, esse é o pagamento mínimo para todos aqueles que atendem os requisitos do programa Bolsa Família.

A única maneira de receber menos de R$ 600 é quando a família se enquadra na Regra de Proteção, mas essa é uma situação excepcional que não se encaixa nos requisitos de quem recebe os valores integrais do programa Bolsa Família.



Outros pagamentos feitos pelo Bolsa Família

Além de haver o cálculo baseado na quantidade de membros da família, o Bolsa Família também tem o seu pagamento feito com alguns extras, que variam de acordo com a composição familiar.

Alguns exemplos incluem a quantidade de crianças pequenas, a quantidade de gestantes, entre outros fatores. A seguir, fizemos um apanhado geral de todos os pagamentos extras, para que você possa fazer as contas e já ter uma ideia do valor que poderá receber no programa:

Crianças de até 6 anos: Recebem o adicional mensal de R$ 150;

Gestantes e mulheres amamentando: Recebem o adicional mensal de R$ 50;

Membros na família que têm idades entre 7 e 18 anos: Recebem o adicional mensal de R$ 50.

Vale ressaltar, ainda, que esses valores são cumulativos. Isto é, uma família com uma gestante e uma criança com menos de 6 anos receberá R$ 200 a mais todos os meses.

Portanto, faça as contas, ou acesse o seu aplicativo do Bolsa Família, e tenha mais informações sobre os valores que você receberá.