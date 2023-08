Lula afirma necessidade de mais policiais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante entrevista ao Programa Conversa com o Presidente, realizada nesta terça-feira, 08, a necessidade urgente de mais policiais para a Polícia Federal.

“A gente vai colocar mais policiais, fazer mais concursos, senão não dá para combater o crime organizado”, disse o presidente.

Vale destacar que recentemente foi realizada a convocação para o curso de formação dos candidatos aprovados no último concurso da Polícia Federal, realizado em 2021.

A convocação dos excedentes foi autorizada no dia 06 de junho, pelo presidente Lula. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União por meio do Decreto nº 11.553.

Ao todo, 201 candidatos aprovados no concurso da Polícia Federal realizarão o curso. Os candidatos aprovados serão convocados para ocupar os seguintes cargos, de acordo com as vagas a seguir:

Delegado da Polícia Federal – 30 vagas;

Agente da Polícia Federal – 90 vagas;

Escrivão da Polícia Federal – 81 vagas;

O curso de formação teve inicio no dia 26 de junho com prazo de encerramento no dia 08 de setembro, de modo que a posse dos aprovados no cargo não seja prejudicada com o vencimento da data de validade do certame que encerra no dia 14 de setembro.

O pedido de autorização para convocação dos excedentes foi encaminhado no dia 05 de abril pela Polícia Federal ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Confira o trecho do Decreto com a autorização:

“Fica autorizada a nomeação de duzentos e um candidatos excedentes aprovados no concurso público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública (…) Os candidatos a que se refere o caput encontram-se aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto para provimento no concurso público”.



Você também pode gostar:

O ministro da Justiça, Flávio Dino, salientou que o número de convocados respeita a previsão orçamentária. “O quantitativo de 201 aprovados se refere ao total que conta com previsão orçamentária, eu não posso ultrapassar o orçamento”, disse Dino.

Clique aqui para ler o edital de convocação para matricula no curso da PF.

Polícia Federal ofereceu 1.500 vagas no último concurso

O último concurso da Polícia Federal foi realizado em 2021. Na ocasião, foram ofertadas 1.500 vagas para cargos de nível superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Agente de polícia – 893 vagas

Escrivão de polícia – 400 vagas;

Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

Delegado de polícia – 123 vagas

Quais os requisitos para Polícia Federal?

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas para a Polícia Federal devem atender aos seguintes requisitos mínimos, lembrando que cada cargo pode exigir requisitos específicos, confira:

Nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se for o caso;

Idade mínima de 18 anos;

Diploma de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

Carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B;

Boas condições de saúde física e mental, comprovadas por exames médicos e psicológicos realizados por profissionais credenciados pela Polícia Federal;

Aptidão física compatível com o cargo de agente da Polícia Federal, comprovada por meio de teste físico;

Não tenha antecedentes criminais;

O concurso ainda exige dos candidatos a aprovação em todas as etapas que incluem provas objetivas e discursivas, testes físicos, psicológicos e de aptidão.

Os candidatos passam também por avaliação de conduta social e análise de documentos e informações pessoais.

Quanto ganha um policial federal?

O salário de um policial federal varia de acordo com o cargo e a posição na carreira. Atualmente, o salário inicial para o cargo de Agente da Polícia Federal é de cerca de R$ 12.522,50 (valor referente a abril de 2021), podendo chegar a mais de R$ 23.692,74 na classe especial, considerando o adicional de fronteira.

Já o salário para o cargo de Delegado da Polícia Federal tem o valor inicial de cerca de R$ 24.150,74, podendo chegar a mais de R$ 30.936,91 na classe especial, também considerando o adicional de fronteira.

Os policiais federais também recebem outros benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, adicional noturno, entre outros. É importante ressaltar que esses valores estão sujeitos a alterações e podem variar de acordo com a legislação vigente e as negociações salariais entre a categoria e o governo.