O namoro no Facebook não me deixa deslizar e não funciona

Haverá uma diferença entre o seu perfil de namoro e sua conta tradicional do Facebook. Tem havido muitas reclamações sobre os usuários não conseguirem deslizar para a esquerda ou para a direita no Facebook namoro. Normalmente, o problema é assim. Se os usuários deslizarem para a esquerda, a tela será atualizada e o mesmo usuário aparecerá novamente. Sim, até eu acho que o namoro no Facebook não me deixa roubar. Mas, felizmente, resolvi o problema usando as correções mencionadas mais adiante neste artigo. Então, vamos verificá-los.

Também é possível resolver problemas de não funcionamento ou carregamento do namoro no Facebook simplesmente reiniciando o aplicativo. Você pode eliminar os erros temporários que podem causar mau funcionamento do aplicativo.

Verifique a sua conexão com a internet

Você deve sempre ter em mente que uma conexão lenta com a Internet pode impedir que seu aplicativo apareça. Sua conexão com a Internet pode ser o problema se o Facebook Dating não estiver carregando ou não aparecer para você. Você pode testar outros aplicativos para ver se funcionam perfeitamente, executando-os ou abrindo-os.

Você pode ter problemas com sua conexão com a Internet se tiver o mesmo problema com outros aplicativos. É recomendado que você use este aplicativo com uma conexão de Internet forte e estável em seu dispositivo.

Seu equipamento de rede precisa ser reiniciado

É recomendável que você verifique o status da sua rede como primeiro passo. Provavelmente, seu modem e roteador precisarão ser reinicializados se você estiver enfrentando problemas de conectividade. Além disso, reiniciar o sistema eliminará quaisquer erros que possam ter se acumulado ao longo do tempo, reduzindo assim a intensidade do sinal da rede.

Acesse seu roteador ou modem. Em seguida, localize os cabos de alimentação do modem e do roteador na parte traseira. Você precisará seguir os cabos até chegar à tomada onde os dois dispositivos estão conectados. Certifique-se de que o modem e o roteador estejam desconectados da tomada por pelo menos dois minutos após puxar os cabos de alimentação. Em seguida, reconecte o modem e o roteador após um período de dois minutos. Levará algum tempo para que o modem e o roteador comecem a transmitir sua rede após a reinicialização. Certifique-se de que funciona em outro dispositivo, como um telefone celular ou computador.

Forçar o encerramento de aplicativos no iPhone

Há uma diferença entre como funcionam os aplicativos de encerramento forçado no iPhone e no Android. Na multitarefa, você força o encerramento de um aplicativo ao deslizá-lo.

Inicie a janela multitarefa Localize o Facebook e deslize para cima.

Se o serviço de namoro não funcionar, você precisará atualizar seu aplicativo do Facebook. Além disso, se o aplicativo Dating não estiver na sua página do Facebook, você precisará atualizar o aplicativo. Para seguir este procedimento, siga estas etapas:

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo (App Store ou Google Play).

Para atualizar o aplicativo, clique em qualquer atualização disponível.

Servidor de namoro do Facebook está fora do ar

Seria o mesmo para todos se o servidor do aplicativo Facebook Dating estivesse fora do ar. Existem algumas falhas não identificadas no aplicativo Facebook Dating que fazem com que esse recurso apareça com problemas.

Para resolver esse problema, você pode visitar o Detector de queda site para ver se há algum problema com o servidor do Facebook no momento. Com a ajuda deste site, os usuários conseguem identificar o problema com precisão.

As atualizações do Facebook Dating não serão enviadas se você tiver desativado as notificações do aplicativo do Facebook. É aconselhável desativar apenas as notificações do Facebook que você não deseja, em vez de desativar todas elas.

Inicialmente, no seu dispositivo móvel, abra o aplicativo do Facebook. Clique no Hamburger botão. Para alterar suas configurações de notificação, vá para Configurações e privacidade > Configurações > Configurações de notificação Dependendo de suas preferências, você pode selecionar como e quais notificações receberá.

Deverá ser possível usar o Facebook Dating normalmente após modificar esta configuração.

O Facebook Dating não está disponível na sua localização

Pode ser devido ao fato de o namoro no Facebook não estar disponível na sua área se não aparecer no seu Android ou iPhone.

Perfis de namoro só podem ser criados por residentes da Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Tailândia, Estados Unidos, Uruguai, Vietnã, etc.

Devido ao fato do serviço estar disponível apenas para adultos com conta no Facebook, seu aplicativo não está aparecendo. Você não poderá usar o Facebook Dating se tiver menos de 18 anos.

Ativar serviços de localização

Você deve ativar os Serviços de Localização ao configurar o Facebook Dating pela primeira vez em seu smartphone. Você pode optar por fazer com que o Facebook mostre sugestões com base na distância quando você combinar com as pessoas. No seu dispositivo Android:

Para começar, vá para a tela inicial.

Clique Configurações .

Então clique Formulários .

Para localizar o Facebook, percorra a lista.

Toque em Localização abaixo Permissões .

Serviços de localização. Selecione a opção para ativar

Aqui estão as instruções para ativar os serviços de localização se o Facebook Dating no iPhone não estiver funcionando:

Para começar, vá para o Tela inicial .

Vá para Configurações .

Localizar Privacidade na lista.

Toque em Privacidade e selecione Serviços de localização .

Para ativar os Serviços de Localização, toque nele.

Você também pode abrir o aplicativo Facebook Dating e tocar no botão Menu. Na próxima tela, selecione Namoro, seguido de Local de namoro.

Limpe os dados do cache do seu dispositivo móvel

Você poderá executar o aplicativo mais rapidamente usando os dados de cache do seu dispositivo. No entanto, é possível enfrentar alguns problemas como o Facebook Dating não aparecer ou o Facebook Dating não funcionar quando os dados do cache estão corrompidos. É possível resolver o problema limpando os dados de cache do dispositivo.

Em um iPhone ou iPad, vá para Configurações > Facebook e então habilite Redefinir conteúdo em cache . Depois disso, em um dispositivo Android, vá para Configurações > Aplicativos e notificações . Depois disso, toque em Facebook e depois toque em Armazenar . Se você vir a seguinte interface, clique em Limpar cache para finalizar o processo.

Para resolver o problema, você precisará desinstalar o aplicativo do Facebook do seu dispositivo móvel e instalá-lo novamente. No seu dispositivo, toque no aplicativo do Facebook por alguns segundos até que a opção Desinstalar apareça.

Para remover o aplicativo, toque em Desinstalar. Depois disso, você pode pesquisar o Facebook no Google Play em um dispositivo Android ou na Apple App Store em um dispositivo Apple e baixar e instalar o aplicativo novamente.

Empacotando

Então, isso é tudo que temos para você sobre como consertar o problema do Facebook que não me deixa deslizar. Obrigado por dedicar seu valioso tempo para ler este guia. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Porém, caso precise de mais ajuda em relação a este assunto, comente abaixo e nos informe.

