Play Premiado oferece R$3 MIL por mês; é confiável?

O aplicativo Play Premiado oferece R$3 mil por mês e tem sido muito divulgado em toda a internet. Assim, tem gerado a desconfiança de muitos usuários que buscam saber se ele é ou não confiável.

Neste artigo, além de entender o que é Play Premiado, vai descobrir se ele realmente paga seus usuários e se é uma plataforma confiável ou não. Então, se deseja apostar, não faça o download antes de ler esse artigo.

Play Premiado oferece R$3 mil por mês: entenda

Nos últimos meses, muitos youtubers brasileiros divulgaram em suas redes sociais o aplicativo Play Premiado. Assim, incentivaram seus seguidores a também tentar a sorte e lucrar com o app.

Dentre as promessas, os influenciadores afirmaram que o Play Premiado oferece R$3 mil por mês. Ou seja, que era uma dinheiro rápido e fácil, certamente um lucro garantido. Mas, essa divulgação massiva fez com que dúvidas fossem levantadas.

Com o crescente número de golpes, em especial, com jogos de azar, os seguidores desses influenciadores questionaram se a plataforma é confiável. Bem como, se os R$ 3 mil realmente são pagos e o que é preciso fazer para isso.

Como baixar o Play Premiado?

O primeiro ponto de atenção já está ao baixar o aplicativo. Isso porque, o Play Premiado não está disponível para download na Play Store ou App Store. Dessa forma, se você deseja ter acesso ao app deve acessar o site terceirizado.

Não há nenhuma verificação de segurança nesta página e você deve instalar um APK para que o Play Premiado seja instalado em seu computador. Portanto, é possível garantir que esse processo não é seguro.

Play Premiado oferece R$3 mil por mês: como ganhar dinheiro no app?

Ao saber que a Play Premiado oferece R$3 mil por mês, os usuários buscaram entender como é possível ganhar dinheiro cumprindo as tarefas propostas no app. Então, entre essas tarefas estão atividades como:

Assistir vídeos no Youtube;

Ouvir músicas no Spotify, entre outras.

Há uma série de tarefas propostas no aplicativo e cada uma gera uma pontuação específica. Portanto, o usuário deve atingir um valor mínimo para que possa efetuar o saque.

É preciso destacar que para efetuar um saque os usuários devem comprar um plano de assinatura. Ou seja, para ganhar dinheiro você precisa também gastar, o que deve evitar a todo custo quando falamos de aplicativos de micro tarefas e plataformas que prometem gerar renda.

Dessa forma, para que os supostos lucros sejam reais, os usuários precisam depositar R$ 147 nas contas dos desenvolvedores do Play Premiado.

Afinal, o Play Premiado é um aplicativo confiável ou não?

Para esclarecer de uma vez por todas se é real que o Play Premiado oferece R$3 mil por mês e se o aplicativo é ou não confiável, entenda que a resposta é não. Esse modelo de app é entendido como um esquema de pirâmide.

Isso porque, necessita de um investimento inicial e contínuo dos usuários e novos para que gerem renda. Outro fator que merece ser destacado é que não encontra-se nenhuma prova real e convincente de que o aplicativo realizou de fato os pagamentos prometidos.

Usuários apontam que todos os registros apresentados por youtubers em suas propagandas não passam de falsos e de um artifício para atrair o público.

Queixas de fraudes no Reclame Aqui

Vale também destacar que no site Reclame Aqui, um dos maiores do país, você encontra inúmeras queixas de fraudes no aplicativo. Ou seja, ele realmente não é confiável, bem como, não cumpre as promessas de pagamento e, em hipótese alguma, deve ser baixado em seu aparelho.

Dentre as reclamações principais dos usuários no site do Reclame Aqui, estão relatos de saldo que não aumentava mesmo cumprindo as atividades. Ou ainda, quando completavam a meta dos R$ 3 mil, o app atualizava e invés do dinheiro, eram prêmios que poderia ser trocados.

Alguns usuários ainda relataram que ao atingirem a meta dos R$ 3 mil, o aplicativo mudava para R$ 6 mil, para que nunca atingissem. Então, não importava qual seu empenho para concluir as metas, eles sempre davam um jeito de enganar o público.

Play Premiado oferece R$3 mil por mês: fuja dessa cilada

Um grande sinal de alerta aos usuários que buscaram saber se o Play Premiado oferece R$3 mil por mês, é o fato do app não está em nenhuma plataforma oficial, como Play Store ou Apple Store. Portanto, já é um grande indício que esta é uma cilada.