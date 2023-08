Previsão do tempo do INMET para 10 de agosto de 2023 no Brasil

O Brasil é um país com diferentes climas, variações de temperatura e precipitação ao longo do ano. Neste artigo, vamos apresentar a previsão do tempo para 10 de agosto de 2023 no Brasil. Aliás, baseada nos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), um dos principais sites de meteorologia do país.

Como será a previsão do tempo para as regiões do Brasil?

Sendo assim, confira o clima para as cinco regiões e quais serão as temperaturas, a umidade relativa do ar e até mesmo, se há risco de chuva.

Região Norte

Para o dia 10 de agosto de 2023, a previsão do tempo do INMET é de que a chuva fique próxima ou ligeiramente acima da média histórica do mês em áreas do Pará e Amapá, podendo ultrapassar 50 milímetros (mm). Enquanto, nas demais áreas da região, haverá pancadas de chuva isoladas em alguns pontos, principalmente no norte e leste do Pará e no Amapá.

As temperaturas na Região Norte devem variar entre 22 °C e 35 °C, com sensação térmica mais alta devido à alta umidade do ar. Desse modo, a umidade relativa do ar deve ficar entre 60% e 95%, sendo mais baixa no sul do Tocantins e mais alta no norte do Amazonas.

O INMET emitiu alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas para as áreas Norte e Sul de Roraima, centro, sudoeste e sul do Amazonas. Bem como, vale no Acre para o dia 10 de agosto de 2023 até o momento.

Região Nordeste

Para o dia 10 de agosto de 2023, a previsão do INMET é de que a chuva fique próxima ou ligeiramente abaixo da média histórica do mês no Nordeste, com valores abaixo de 50 mm no noroeste da região e na costa leste. Enquanto, no oeste da região, o tempo é seco nesta época do ano. Portanto, a previsão é de volume inferior a 20 mm ou nenhuma chuva em algumas localidades.



As temperaturas na Região Nordeste devem variar entre 21 °C e 37 °C, sendo mais baixas no interior e mais altas no litoral. Dessa forma, a umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 75%, sendo mais baixa no sertão e mais alta no litoral.

Região Centro-Oeste

Para o dia 10 de agosto de 2023, a previsão do tempo INMET é de que a chuva fique próxima ou ligeiramente abaixo da média histórica do mês na região, sendo mais escassa no centro e norte de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Neste período, a redução de chuva na parte central do país é comum, assim como a diminuição da umidade relativa do ar e a elevação das temperaturas máximas ao longo dos dias.

As temperaturas na Região Centro-Oeste devem variar entre 16 °C e 40 °C, sendo mais baixas no sul de Mato Grosso do Sul e mais altas no norte de Mato Grosso. Com isso, a umidade relativa do ar deve ficar entre 15% e 35%, sendo mais baixa no centro e norte da região e mais alta no sul.

O INMET emitiu um alerta meteorológico de perigo potencial para baixa umidade do ar para o dia 10 de agosto de 2023 para as seguintes áreas da região: Distrito Federal, centro, leste, sul e oeste de Goiás. Aliás, também, contemplam o centro-norte e nordeste de Mato Grosso e centro-norte de Mato Grosso do Sul.

Região Sudeste

Para o dia 10 de agosto de 2023, a previsão do INMET é de que a chuva fique próxima ou ligeiramente abaixo da média histórica do mês na região. Porém, não se descarta chuva localizada no litoral do Sudeste devido à passagem de frentes frias pelo oceano, o que pode causar instabilidades.

As temperaturas na Região Sudeste devem variar entre 14 °C e 30 °C, sendo mais baixas nas áreas serranas e mais altas nas áreas litorâneas. Dessa forma, a umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 85%, sendo mais baixa no interior e mais alta no litoral.

Região Sul

Por fim, a previsão do INMET é de que a chuva fique próxima ou ligeiramente acima da média histórica do mês na região. Assim, sendo mais intensa no leste do Paraná e de Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. Nesta época do ano, a região sofre influência pela passagem de frentes frias pelo oceano, que podem provocar chuvas fortes e temporais em algumas áreas.

As temperaturas na Região Sul devem variar entre 13 °C e 25 °C, sendo mais baixas nas áreas serranas e mais altas nas áreas litorâneas. Sendo assim, a umidade relativa do ar deve ficar entre 45% e 95%, sendo mais baixa no oeste da região e mais alta no Leste.

O INMET emitiu um alerta meteorológico de perigo para tempestades e ventos costeiros para o dia nos 3 estados do Sul. Logo, o alerta indica que a chuva pode variar entre 50 mm e 100 mm por dia.