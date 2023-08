Promoção do Clube Smiles oferece 13 milhas por real gasto; Veja como conseguir

Os amantes de café e clientes fiéis do Clube Smiles têm uma oportunidade única para aproveitar. Em parceria com o Extra, a Smile traz uma promoção especial que promete agitar o mundo dos cafés. Até o fechamento das lojas hoje (7) às 23h59 ou enquanto os estoques durarem, os clientes terão a chance de acumular até 13 milhas por real gasto na compra de cafeteiras e cápsulas TRES 3 Corações.

A promoção exclusiva de 13 milhas por real gasto será aplicada para os clientes privilegiados do Clube Smiles e/ou Diamante, proporcionando-lhes uma excelente oportunidade de maximizar seus benefícios de fidelidade. Essa oferta exclusiva reflete o compromisso contínuo da Smiles em recompensar seus clientes mais leais com experiências únicas e vantagens exclusivas.

Para aqueles que ainda não fazem parte do Clube Smiles ou não possuem o status de cliente Diamante, a promoção ainda oferece uma ótima vantagem: acumular 1 milha por real gasto na compra dos produtos participantes. Essa é uma chance imperdível para os consumidores darem um toque especial à sua xícara de café e, ao mesmo tempo, acumularem milhas valiosas que podem ser usadas para viagens incríveis.

Ao acumular milhas, os consumidores têm a flexibilidade de usar suas recompensas quando for conveniente, o que pode ser especialmente útil para viagens de última hora ou alterações de planos.

No entanto, é importante lembrar que os benefícios de milhas podem variar entre diferentes programas de milhagem e cartões de crédito.

Veja como participar da promoção

Os membros do Clube Smiles que possuem o status Diamante, poderão aproveitar uma experiência única. Para participar e aproveitar a oferta exclusiva de até 13 milhas por real gasto na compra de cafeteiras e cápsulas TRES 3 Corações, basta seguir os passos a seguir:

Acesse o Site do Shopping Smiles

Escolha um dos modelos da cafeteira e cápsulas da TRÊS 3 Corações

Clique em “Comprar”

Calcule o Frete

Finalize a Compra

Esta promoção é uma oportunidade única para os membros do Clube Smiles e clientes Diamante desfrutarem não apenas do prazer da bebida, mas também acumularem milhas para futuras viagens. Além disso, para aqueles que ainda não são membros do Clube Smiles, a promoção também possibilita o acúmulo de milhas.



Conheça o Clube Smiles

O Clube Smiles é um programa de adesão oferecido pelo programa de fidelidade Smiles, que é vinculado à companhia aérea brasileira GOL. O programa tem como objetivo proporcionar vantagens e benefícios adicionais aos seus membros, permitindo-lhes acumular milhas aéreas de maneira contínua e desfrutar de promoções exclusivas, descontos em resgates de passagens aéreas, acesso antecipado a ofertas especiais e outras vantagens.

Ao se tornar membro do Clube Smiles, os participantes pagam uma mensalidade ou anuidade, o que lhes dá direito a acumular uma quantidade fixa de milhas por mês, independentemente de suas atividades de viagem. Essas milhas acumuladas podem ser posteriormente trocadas por passagens aéreas, upgrades de classe, produtos, serviços e experiências oferecidas pelo programa Smiles e seus parceiros.

O Clube Smiles está disponível em diferentes planos, cada um com benefícios e características específicas, atendendo às diferentes necessidades e preferências dos participantes. Portanto, os interessados podem escolher o plano que melhor se adapte ao seu perfil de viajante e objetivos de acumulação de milhas.